Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир

Венесуэльский лыжник Адриан Солано полностью провалил выступление на Чемпионате мира в Финляндии. Спортсмен не смог добраться до финиша в квалификационной гонке на дистанции 10 километров, что, впрочем, не помешало ему в одночасье стать невероятно знаменитым.

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