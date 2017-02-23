Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир
Дело в том, что во время выступления Солано совершил ряд комичных падений и даже сломал палку. Неуклюжий спортсмен буквально покорил мир: ролик из лучших моментов гонки с его участием вошел в список наиболее популярных в YouTube. На момент преждевременного завершения выступления лыжник из Венесуэлы отстал от лидера на 38 минут.
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