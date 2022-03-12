К чему снится сестРа
В целом сон, в котором вы увидели сестру, предвещает помощь близкого человека. Вскоре вы попадете в затруднительную ситуацию, которая разрешится благодаря содействию сестры.
Увидеть во сне двоюродную сестру – к обидам,
неудачам и ссорам. Сон, в котором присутствовала старшая сестра,
означает недостаток в дружеских чувствах и женской поддержке. Также такой сон
означает тоску о детстве. Увидеть младшую сестру во сне – к
переменам в сфере любовных отношений. Для женщин это означает появление соперницы. Для
мужчины – желание сменить сексуальную партнершу.
К чему снится сестра по соннику Миллера
Сводная сестра, увиденная вами во сне, – означает назойливую опеку и тягостный досмотр. Будьте настороже.
К чему снится сестра по соннику Фрейда
Сестра для женщины во сне всегда символизирует сексуальную конкурентку. Для мужчины же сестра означает завести любовницу.
К чему снится сестра по соннику Дмитрия и Надежды Зимы
Образ сестры во сне может пониматься двояко. Во-первых, часто он бывает простым отражением родственных чувств и связанных с этим волнений. Но в широком смысле образ сестры в сновидении – это отражение вашего собственного "Я". Конфликт сестрой в этом смысле означает внутренний разлад, чреватый наяву неудачами и ошибками.
Видеть сестру полной сил и радоваться этому – предвещает вам успешное течение дел. Видеть ее невеселой – признак приближающегося несчастья.