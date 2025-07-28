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На форуме "Москва 2030" раскроют перспективы развития социальной сферы столицы

На форуме "Москва 2030" раскроют перспективы развития социальной сферы столицы
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С 31 июля по 14 сентября в Гостином Дворе откроется уникальное интеллектуально-выставочное пространство "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Это событие обещает стать важной вехой в обсуждении инноваций социальной сферы Москвы. Посетители смогут ознакомиться с новыми подходами и идеями, формирующими будущее столицы.

Тематические зоны: "Любовь", "Здоровье", "Знания" и "Технологии"

Выставка разделена на четыре ключевые тематические зоны: "Любовь", "Здоровье", "Знания" и "Технологии". Каждая из этих зон представляет собой отдельный мир, наполненный уникальными интерактивными элементами и образовательными программами. Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, подчеркнула, что выставка сосредоточена на человеке и его взаимодействии с городом.

Любовь

В пространстве "Любовь" посетители смогут исследовать концепцию счастья и проверить свой эмоциональный интеллект. Эта зона создана для того, чтобы помочь людям понять, как важны эмоции в их жизни и как они влияют на взаимодействие с окружающим миром.

Здоровье

Зона "Здоровье" предлагает погружение в тему связи физического и психологического состояния человека. Здесь можно будет узнать о том, как забота о здоровье влияет на качество жизни, а также исследовать волшебный мир человеческого мозга через интерактивные элементы.

Знания

В пространстве "Знания" гости узнают о профессиях будущего и о том, почему традиционные модели жизни уже не актуальны. Эта зона призвана вдохновить посетителей на изучение новых направлений и возможностей в быстро меняющемся мире.

Технологии

Наконец, в зоне "Технологии" будет представлено трехмерное изображение цифровой экосистемы. Посетители смогут сделать незабываемые фотографии с цифровыми персонажами, которые олицетворяют достижения науки и технологий.

Мастер-классы и уютная атмосфера

Выставка не ограничивается только образовательными зонами. Для детей и взрослых будут организованы мастер-классы, которые позволят каждому проявить свои творческие способности. Кроме того, в уютном кафе-библиотеке можно будет отдохнуть и насладиться атмосферой события.

Удобство для посетителей

В этом году форум-фестиваль предлагает два входа в Гостиный Двор: с улицы Ильинки и улицы Варварки, что обеспечит удобство для всех желающих посетить выставку. Работая ежедневно с 10:00 до 22:00 (кроме понедельника), выставка "Бесконечное развитие с вечными ценностями" станет доступной для широкой аудитории.

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28 июля 2025, 11:18
Фото: Mos.ru
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