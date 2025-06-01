Собянин: Московские медики оказывают помощь пострадавшим под Брянском

Московские власти продолжают координацию с федеральными ведомствами, оказывая всю необходимую поддержку прибывающим из региона пострадавшим.

В столице развернута экстренная медицинская помощь для пострадавших при трагическом инциденте в Брянской области. Московские больницы начали прием раненых, доставленных после обрушения автомобильного моста в Выгоничском районе, повлекшего за собой крушение пассажирского поезда.

По данным властей, в результате происшествия погибли как минимум семь человек, еще более 60 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть и несовершеннолетние — по последним сообщениям, трое детей находятся под наблюдением врачей. Один из младенцев был эвакуирован в Москву вертолетом, другие доставлены наземным транспортом.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, столичные медучреждения делают все необходимое для стабилизации состояния прибывших пациентов. Госпитализация проводится как среди взрослых, так и среди детей, нуждающихся в экстренном лечении. В частности, часть пострадавших прибыла в Москву на специальном резервном составе №902, отправленном из Брянска по маршруту отмененного поезда №86.

По официальной версии, причиной обрушения моста стало незаконное вмешательство в транспортную инфраструктуру. Сход локомотива и нескольких вагонов произошел после того, как пролетная часть моста рухнула под тяжестью движения. Следственные органы рассматривают случившееся как теракт — соответствующее уголовное дело уже передано в Главное следственное управление.

Инцидент под Брянском стал одним из самых громких за последнее время. Следователи также рассматривают его в связке с аналогичным подрывом моста в Курской области, произошедшим ранее. Оба дела объединены и находятся под контролем федеральных структур.