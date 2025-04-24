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Четверг 24 апреля

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Более 80 профильных экспертов приняли участие в изучении "Лосиного острова"

Более 80 профильных экспертов приняли участие в изучении "Лосиного острова"
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Ведущие российские ученые активно участвуют в исследованиях экосистемы национального парка "Лосиный остров", расположенного в Москве.

Более 80 специалистов различных профилей собрались, чтобы провести масштабное изучение природных ресурсов и биологического разнообразия этой уникальной территории. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил, что результаты работы ученых будут служить основой для дальнейших действий по охране и развитию экосистемы парка.

Исследование охватило различные аспекты экологии "Лосиного острова", включая его лесные массивы, луга и водоемы. В ходе работы было зафиксировано наличие более 300 видов животных и более тысячи видов растений. Среди них были обнаружены редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу. Это свидетельствует о богатом биоразнообразии и относительной сохранности природных сообществ в условиях мегаполиса.

Данилов-Данильян отметил, что результаты проведенного исследования показывают низкий уровень антропогенного воздействия на природу парка. Это открывает возможности для дальнейшего изучения и мониторинга состояния экосистемы. Ученый подчеркнул важность сохранения благоприятной среды для развития биоразнообразия, а также необходимости поддержки редких видов флоры и фауны.

Одним из предложений, выдвинутых экспертами, стало создание "тихих зон" в пределах нацпарка. Эти зоны будут защищены от человеческого вмешательства, что позволит сохранить естественную среду обитания для многих видов животных и растений. Такие меры способствуют не только защите экосистемы «Лосиного острова», но и накоплению научных знаний о природе города в целом.

Работа ученых по изучению экосистемы "Лосиного острова" имеет важное значение не только для науки, но и для жителей Москвы. Сохранение природного наследия в городской среде способствует улучшению качества жизни, созданию комфортной городской среды и повышению уровня экологической осознанности населения. Усилия ученых направлены на гармоничное сосуществование человека и природы в условиях современного мегаполиса.

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24 апреля 2025, 15:21
Фото: Ю. Иванко. Mos.ru
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