Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами

28 ноября на одном из объектов, запущенных для переработки отходов I и II классов, состоялось выездное заседание Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации.

В мероприятии приняли участие представители ключевых государственных органов, включая Минприроды России, Росприроднадзор, а также ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФГУП "ФЭО"). Целью заседания было обсуждение текущего хода реализации строительных объектов, а также рассмотрение комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с опасными отходами.

Сенаторы и эксперты осмотрели основные производственные площадки, включая корпус термического обезвреживания отходов, ознакомились с цепочками обращения с опасными отходами и системами экологического контроля. Заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям "Росатома" Андрей Никипелов отметил важность создания инфраструктуры для утилизации отходов I и II классов в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие".

Он подчеркнул, что такие высокотехнологичные производства, способные перерабатывать широкий спектр опасных отходов, в России ранее отсутствовали. Никипелов добавил, что последовательная опытно-промышленная эксплуатация позволит детально отработать технологические процессы и обеспечить соответствие строгим требованиям безопасности.

Председатель Комитета Александр Двойных акцентировал внимание на том, что согласно указу Президента РФ о национальных целях развития необходимо обеспечить вовлечение в экономику замкнутого цикла отходов I и II классов, а также их безопасную утилизацию. Он подчеркнул значимость создания современного высокотехнологичного сектора для эффективного использования новых мощностей. "Наша задача – выстроить планомерное поступление отходов на создаваемые производственные мощности, чтобы гарантированно обеспечить безопасную переработку", – отметил Двойных.

В ходе заседания также обсуждался статус реализации мер по обеспечению прозрачности в отрасли. Участники отметили, что в настоящее время с заинтересованными ведомствами проходит согласование законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления". Этот законопроект предполагает закрепление функций ФГУП "ФЭО" по контролю достоверности сведений, представляемых отходообразователями в Федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК).

Система будет дополнена специальным аналитическим модулем, который позволит сверять представляемые данные с информацией из других государственных систем. На основе этих данных будут формироваться аналитические отчеты, которые помогут принимать управленческие решения и направляться в Росприроднадзор для организации контрольных мероприятий на основе риск-ориентированного подхода.

Выездное заседание стало важной платформой для обсуждения актуальных вопросов экологической безопасности и эффективного обращения с отходами в России. Участники встречи выразили уверенность в том, что совместные усилия государственных структур и госкорпораций позволят создать надежную и безопасную систему утилизации опасных отходов, что является важным шагом к достижению устойчивого развития и охране окружающей среды.