Поргину экстренно госпитализировали Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблетокНайдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток "Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье

Лента новостей

Понедельник 1 декабря

13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама 12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент 10:05Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 08:4077-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 06:38Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год 03:245 уютных детективов с интригующим сюжетом 00:57Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 16:072026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены 14:35Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий 12:0762-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два 10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами

Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами
183

28 ноября на одном из объектов, запущенных для переработки отходов I и II классов, состоялось выездное заседание Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации.

В мероприятии приняли участие представители ключевых государственных органов, включая Минприроды России, Росприроднадзор, а также ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФГУП "ФЭО"). Целью заседания было обсуждение текущего хода реализации строительных объектов, а также рассмотрение комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с опасными отходами.

Сенаторы и эксперты осмотрели основные производственные площадки, включая корпус термического обезвреживания отходов, ознакомились с цепочками обращения с опасными отходами и системами экологического контроля. Заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям "Росатома" Андрей Никипелов отметил важность создания инфраструктуры для утилизации отходов I и II классов в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие".

Он подчеркнул, что такие высокотехнологичные производства, способные перерабатывать широкий спектр опасных отходов, в России ранее отсутствовали. Никипелов добавил, что последовательная опытно-промышленная эксплуатация позволит детально отработать технологические процессы и обеспечить соответствие строгим требованиям безопасности.

Председатель Комитета Александр Двойных акцентировал внимание на том, что согласно указу Президента РФ о национальных целях развития необходимо обеспечить вовлечение в экономику замкнутого цикла отходов I и II классов, а также их безопасную утилизацию. Он подчеркнул значимость создания современного высокотехнологичного сектора для эффективного использования новых мощностей. "Наша задача – выстроить планомерное поступление отходов на создаваемые производственные мощности, чтобы гарантированно обеспечить безопасную переработку", – отметил Двойных.

В ходе заседания также обсуждался статус реализации мер по обеспечению прозрачности в отрасли. Участники отметили, что в настоящее время с заинтересованными ведомствами проходит согласование законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления". Этот законопроект предполагает закрепление функций ФГУП "ФЭО" по контролю достоверности сведений, представляемых отходообразователями в Федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК).

Система будет дополнена специальным аналитическим модулем, который позволит сверять представляемые данные с информацией из других государственных систем. На основе этих данных будут формироваться аналитические отчеты, которые помогут принимать управленческие решения и направляться в Росприроднадзор для организации контрольных мероприятий на основе риск-ориентированного подхода.

Выездное заседание стало важной платформой для обсуждения актуальных вопросов экологической безопасности и эффективного обращения с отходами в России. Участники встречи выразили уверенность в том, что совместные усилия государственных структур и госкорпораций позволят создать надежную и безопасную систему утилизации опасных отходов, что является важным шагом к достижению устойчивого развития и охране окружающей среды.

Шоу-бизнес в Telegram

1 декабря 2025, 12:54
Фото: Атом Медиа
Дни.ру✓ Надежный источник

В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама

В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама
6 ноября в Москве состоялось важное событие в области экологического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. 6 ноября в Москве состоялось важное событие в области экологического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании

В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании
Национальный зеленый трибунал (NGT) Республики Индия заявил о безопасности асбестоцементных изделий. Специалисты государственного органа опубликовали официальное решение, указывающее, что применение асбестоцементных строительных материалов при контролируемом использовании не несет угрозы здоровью потребителя. Об этом сообщает The Tribune. Национальный зеленый трибунал является частью законодательной власти Республики Индия — государственный орган был утвержден в 2010 году.

В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная"

В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная"
Пилотный этап федерального проекта "Цифровая котельная" успешно завершен в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных". По данным ведомства, эксперимент охватил пять городских округов — Балашиху, Подольск, Мытищи, Одинцово и Можайский округ.

В Подмосковье заработало новое родильное отделение

В Подмосковье заработало новое родильное отделение
В новом роддоме смогут принимать до 3 тыс. родов в год. В медицинском центре «Лапино-4» группы «Мать и дитя» открыли родильное отделение после полного перепрофилирования корпуса.

Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили

Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили
Мэр Казани Ильсур Метшин провел рабочую встречу с предпринимателем из Санкт-Петербурга Александром Шавлиашвили, итогом которой стало новое назначение. Сегодня в Казанской Ратуше состоялась встреча Мэра Казани Ильсура Метшина с учредителем и управляющим партнером группы компаний "АГНА" Александром Шавлиашвили.

Выбор читателей

29/11СбтБородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 30/11ВскКардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 29/11СбтАдвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 30/11ВскПоцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 30/11ВскНе злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 30/11ВскКардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день