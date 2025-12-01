В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама

6 ноября в Москве состоялось важное событие в области экологического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

6 ноября в Москве состоялось важное событие в области экологического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. В рамках торжественной церемонии было подписано трехстороннее соглашение о намерениях, в котором участвуют ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФГУП "ФЭО"), АО "Росатом Экологический интегратор" и Фонд развития науки и технологий Академии наук и технологий Социалистической Республики Вьетнам. Этот документ открывает новые горизонты для совместной работы в сфере экологии, акцентируя внимание на таких ключевых аспектах, как экологическая безопасность, обращение с опасными отходами и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде.

В ходе подписания соглашения российская делегация представила вьетнамским партнерам свой опыт реализации экологических проектов. Генеральный директор ФГУП "ФЭО" Максим Погодин подчеркнул, что это соглашение знаменует собой начало новой страницы в российско-вьетнамском экологическом сотрудничестве. Он отметил, что Россия обладает уникальным опытом в области обращения с опасными отходами и ликвидации экологического вреда, что позволит разработать эффективные инструменты для устойчивого развития и модернизации экологии.

Станислав Жабриков, директор по реализации экологических проектов ФГУП "ФЭО", представил стратегию сотрудничества, состоящую из четырех компонентов, направленную на рекультивацию мест захоронения отходов. Эта стратегия включает в себя как технические, так и организационные аспекты, что позволит эффективно решать проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды.

Заместитель генерального директора по стратегии АО "Росатом Экологический интегратор" Наталья Кудлаева акцентировала внимание на разработке решений в области циркулярной экономики. Она отметила важность снижения сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты как для России, так и для Вьетнама. Разработанные решения не только соответствуют установленным нормам, но и позволяют внедрять водооборотные циклы, что является важным шагом к устойчивому использованию водных ресурсов.

Фам Минь Туан, директор по развитию науки и технологий Академии наук и технологий Вьетнама, выразил благодарность российским партнерам за активное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Он отметил, что совместная работа будет сосредоточена на составлении реестра объектов накопленного вреда и их паспортизации, а также на непосредственной ликвидации этих объектов. Это сотрудничество особенно актуально в свете планов «Росатома» по строительству атомной электростанции во Вьетнаме.

В заключение встречи стороны обсудили подготовку совместного Плана первоочередных мероприятий, направленного на реализацию стратегии рекультивации мест захоронения отходов. Этот документ получил положительные отзывы от руководства Академии наук и технологий Вьетнама и профильных министерств, что свидетельствует о готовности к практической реализации достигнутых договоренностей. Соглашение открывает новые возможности для углубления сотрудничества между Россией и Вьетнамом в области экологии, что будет способствовать не только охране окружающей среды, но и развитию устойчивых технологий в обоих странах.