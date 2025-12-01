В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама

Поргину экстренно госпитализировали Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблетокНайдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток "Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье

Лента новостей

Понедельник 1 декабря

13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама 12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент 10:05Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 08:4077-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 06:38Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год 03:245 уютных детективов с интригующим сюжетом 00:57Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 16:072026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены 14:35Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий 12:0762-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два 10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама

В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама
200

6 ноября в Москве состоялось важное событие в области экологического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

6 ноября в Москве состоялось важное событие в области экологического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. В рамках торжественной церемонии было подписано трехстороннее соглашение о намерениях, в котором участвуют ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФГУП "ФЭО"), АО "Росатом Экологический интегратор" и Фонд развития науки и технологий Академии наук и технологий Социалистической Республики Вьетнам. Этот документ открывает новые горизонты для совместной работы в сфере экологии, акцентируя внимание на таких ключевых аспектах, как экологическая безопасность, обращение с опасными отходами и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде.

В ходе подписания соглашения российская делегация представила вьетнамским партнерам свой опыт реализации экологических проектов. Генеральный директор ФГУП "ФЭО" Максим Погодин подчеркнул, что это соглашение знаменует собой начало новой страницы в российско-вьетнамском экологическом сотрудничестве. Он отметил, что Россия обладает уникальным опытом в области обращения с опасными отходами и ликвидации экологического вреда, что позволит разработать эффективные инструменты для устойчивого развития и модернизации экологии.

Станислав Жабриков, директор по реализации экологических проектов ФГУП "ФЭО", представил стратегию сотрудничества, состоящую из четырех компонентов, направленную на рекультивацию мест захоронения отходов. Эта стратегия включает в себя как технические, так и организационные аспекты, что позволит эффективно решать проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды.

Заместитель генерального директора по стратегии АО "Росатом Экологический интегратор" Наталья Кудлаева акцентировала внимание на разработке решений в области циркулярной экономики. Она отметила важность снижения сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты как для России, так и для Вьетнама. Разработанные решения не только соответствуют установленным нормам, но и позволяют внедрять водооборотные циклы, что является важным шагом к устойчивому использованию водных ресурсов.

Фам Минь Туан, директор по развитию науки и технологий Академии наук и технологий Вьетнама, выразил благодарность российским партнерам за активное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Он отметил, что совместная работа будет сосредоточена на составлении реестра объектов накопленного вреда и их паспортизации, а также на непосредственной ликвидации этих объектов. Это сотрудничество особенно актуально в свете планов «Росатома» по строительству атомной электростанции во Вьетнаме.

В заключение встречи стороны обсудили подготовку совместного Плана первоочередных мероприятий, направленного на реализацию стратегии рекультивации мест захоронения отходов. Этот документ получил положительные отзывы от руководства Академии наук и технологий Вьетнама и профильных министерств, что свидетельствует о готовности к практической реализации достигнутых договоренностей. Соглашение открывает новые возможности для углубления сотрудничества между Россией и Вьетнамом в области экологии, что будет способствовать не только охране окружающей среды, но и развитию устойчивых технологий в обоих странах.

Шоу-бизнес в Telegram

1 декабря 2025, 12:53
Фото: Атом Медиа
Дни.ру✓ Надежный источник

Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами

Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами
28 ноября на одном из объектов, запущенных для переработки отходов I и II классов, состоялось выездное заседание Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. В мероприятии приняли участие представители ключевых государственных органов, включая Минприроды России, Росприроднадзор, а также ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФГУП "ФЭО").

В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании

В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании
Национальный зеленый трибунал (NGT) Республики Индия заявил о безопасности асбестоцементных изделий. Специалисты государственного органа опубликовали официальное решение, указывающее, что применение асбестоцементных строительных материалов при контролируемом использовании не несет угрозы здоровью потребителя. Об этом сообщает The Tribune. Национальный зеленый трибунал является частью законодательной власти Республики Индия — государственный орган был утвержден в 2010 году.

В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная"

В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная"
Пилотный этап федерального проекта "Цифровая котельная" успешно завершен в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных". По данным ведомства, эксперимент охватил пять городских округов — Балашиху, Подольск, Мытищи, Одинцово и Можайский округ.

В Подмосковье заработало новое родильное отделение

В Подмосковье заработало новое родильное отделение
В новом роддоме смогут принимать до 3 тыс. родов в год. В медицинском центре «Лапино-4» группы «Мать и дитя» открыли родильное отделение после полного перепрофилирования корпуса.

Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили

Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили
Мэр Казани Ильсур Метшин провел рабочую встречу с предпринимателем из Санкт-Петербурга Александром Шавлиашвили, итогом которой стало новое назначение. Сегодня в Казанской Ратуше состоялась встреча Мэра Казани Ильсура Метшина с учредителем и управляющим партнером группы компаний "АГНА" Александром Шавлиашвили.

Выбор читателей

29/11СбтБородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 30/11ВскКардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 29/11СбтАдвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 30/11ВскПоцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 30/11ВскНе злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 30/11ВскКардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день