В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей

Более 700 современных детских игровых площадок будет оборудовано в Московской области до конца 2025 года в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни". Такие данные привел губернатор Андрей Воробьев.

Как заявил глава региона, программа по созданию современных игровых пространств для детей реализуется с 2013 года.

«За это время их появилось уже больше 1,6 тысяч, а в этом году планируем сделать ещё 735», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Особенностью новых площадок стало тематическое оформление — космическое, географическое или физическое. По оценке подмосковных властей, это позволяет детям не только играть, но и развиваться, узнавая новое. Все площадки оборудуются мягким покрытием, ограждениями, освещением и камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

На сегодняшний день работы уже завершены на 704 объектах. Среди них площадка «Путешествие» в Наро-Фоминске, «Большое приключение» в Лыткарине и «Атом» в Пушкине, где дети могут изучать основы физики в игровой форме.

Все проекты детских площадок предварительно согласовываются с жителями. Программа охватывает всю Московскую область.