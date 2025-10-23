Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Четверг 23 октября

Четверг 23 октября
В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей

В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей
47

Более 700 современных детских игровых площадок будет оборудовано в Московской области до конца 2025 года в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни". Такие данные привел губернатор Андрей Воробьев.

Как заявил глава региона, программа по созданию современных игровых пространств для детей реализуется с 2013 года.

«За это время их появилось уже больше 1,6 тысяч, а в этом году планируем сделать ещё 735», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Особенностью новых площадок стало тематическое оформление — космическое, географическое или физическое. По оценке подмосковных властей, это позволяет детям не только играть, но и развиваться, узнавая новое. Все площадки оборудуются мягким покрытием, ограждениями, освещением и камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

На сегодняшний день работы уже завершены на 704 объектах. Среди них площадка «Путешествие» в Наро-Фоминске, «Большое приключение» в Лыткарине и «Атом» в Пушкине, где дети могут изучать основы физики в игровой форме.

Все проекты детских площадок предварительно согласовываются с жителями. Программа охватывает всю Московскую область.

Шоу-бизнес в Telegram

23 октября 2025, 13:22
Фото: пресс-служба
Дни.ру✓ Надежный источник

Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин

Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин
В Москве вновь произошел инцидент, связанный с попыткой атаки беспилотного летательного аппарата. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно пресекли угрозу, уничтожив беспилотник, направлявшийся на город.

Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкция Центрального московского ипподрома на Беговой улице будет завершена в течение следующего года. Работы ведутся в полном объеме, и по их окончании исторический облик главного корпуса будет восстановлен, а вместимость зрительской трибуны увеличится почти в два раза.

Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка

Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка
Зрителей онлайн-трансляций из Московского зоопарка приглашают принять участие в новой викторине, посвящённой большим пандам – любимым обитателям зоопарка и настоящим звездам эфира. Эта интерактивная игра подготовлена совместно с проектом "Активный гражданин", Она стала первой интеграцией двух популярных городских цифровых платформ, объединяя любовь к природе и современные технологии.

Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог
В Москве в ближайшие три года планируется значительное расширение транспортной инфраструктуры. Сергей Собянин, мэр столицы, сообщил о том, что с 2026 по 2028 год в эксплуатацию будет введено более 283 километров новых дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.

Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии

Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии
Столичный мэр Сергей Собянин объявил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро, который обещает значительно улучшить транспортное обслуживание двух миллионов местных жителей. Это важное событие станет ключевым шагом в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья, а также позволит создать новые маршруты для поездок, сокращая время в пути для пассажиров.

