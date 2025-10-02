Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Четверг 2 октября

На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов

На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов
79

Объявлено о запуске новой электропечи на производственном объединении "Маяк", предназначенной для остекловывания радиоактивных отходов. Это важное событие направлено на повышение эффективности обращения с высокоактивными материалами и улучшение экологической безопасности.

Электропечь ЭП-250/6 была разработана и установлена специалистами "Маяка". Остекловывание — это современный и эффективный метод обработки высокоактивных отходов, который позволяет надежно изолировать радиоактивные материалы в стеклянной матрице. Это значительно снижает риск их воздействия на окружающую среду.

Церемония запуска прошла с участием генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева, который отметил важность данного проекта в контексте развития атомной энергетики в России. Он подчеркнул, что работа "Маяка" является частью амбициозной программы по созданию замкнутого ядерного топливного цикла, что позволит более эффективно перерабатывать отработавшее ядерное топливо (ОЯТ).

Генеральный директор ПО "Маяк" Андрей Порошин отметил, что запуск новой печи — это результат значительных усилий коллектива, который смог установить оборудование в действующем цехе, что позволило сэкономить время и ресурсы. Новая установка значительно увеличит производственные мощности предприятия по переработке высокоактивных отходов, что является критически важным для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

На сегодняшний день в России накоплено около 30 тысяч тонн отработавшего ядерного топлива. Переработка ОЯТ остается одной из стратегических задач "Росатома". В процессе переработки извлекаются ценные компоненты, такие как уран и плутоний, которые возвращаются в топливный цикл. Остекловывание позволяет эффективно обрабатывать лишь около 4% от массы ОЯТ, которые считаются настоящими отходами.

Запуск новой установки на производственном объединении "Маяк" подчеркивает стремление России к безопасному обращению с радиоактивными отходами и развитию технологий переработки. Это событие не только укрепляет позиции "Росатома" как лидера в области ядерной энергетики, но и способствует повышению экологической безопасности в стране.

2 октября 2025, 20:41
Фото: Атом Медиа
Дни.ру✓ Надежный источник

Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы

Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы
"Химкинский водоканал" перевел свой единый диспетчерский центр на новый региональный стандарт работы в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. В сообщении сказано, что глава региона Андрей Воробьев сегодня посетил обновленный центр.

Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты

Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты
Изменения в законодательстве, касающиеся обязательного медицинского страхования (ОМС), вызывают серьезные опасения среди пациентских организаций и экспертов в области здравоохранения. Минздрав готовит изменения в систему обязательного медицинского страхования.

Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье

Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье
В Химкинском драматическом театре "Наш дом" 1 октября состоится Всероссийский фестиваль "Русские классики. К 165-летию А.П. Чехова. Метаморфозы-2025". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта Московской области. Как сообщили в областном ведомстве, центральным событием станет показ спектакля-конструктора "Метаморфозы.

Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье
В Московской области действует более 30 региональных мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий. "Мы заинтересованы в том, чтобы все было удобно, чтобы и семьи, и наши герои, которые вернулись из зоны СВО, могли получать причитающиеся выплаты проактивно", – подчеркнул Воробьев.

Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса

Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса
По данным Росстата, в 2023 году более 62% россиян имели избыточный вес. Именно поэтому тренд на здоровье и осознанное отношение к телу становится популярнее – люди все чаще задумываются о похудении. Но в стремлении обрести стройную фигуру многие сталкиваются с неразрешимой задачей: как совместить физические нагрузки, правильное питание и контроль веса без вреда для здоровья? Вызовы на пути к цели: почему одного желания малоВ теории формула идеальной фигуры проста: дефицит калорий и регулярная активность.

