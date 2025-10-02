На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов

Объявлено о запуске новой электропечи на производственном объединении "Маяк", предназначенной для остекловывания радиоактивных отходов. Это важное событие направлено на повышение эффективности обращения с высокоактивными материалами и улучшение экологической безопасности.

Электропечь ЭП-250/6 была разработана и установлена специалистами "Маяка". Остекловывание — это современный и эффективный метод обработки высокоактивных отходов, который позволяет надежно изолировать радиоактивные материалы в стеклянной матрице. Это значительно снижает риск их воздействия на окружающую среду.

Церемония запуска прошла с участием генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева, который отметил важность данного проекта в контексте развития атомной энергетики в России. Он подчеркнул, что работа "Маяка" является частью амбициозной программы по созданию замкнутого ядерного топливного цикла, что позволит более эффективно перерабатывать отработавшее ядерное топливо (ОЯТ).

Генеральный директор ПО "Маяк" Андрей Порошин отметил, что запуск новой печи — это результат значительных усилий коллектива, который смог установить оборудование в действующем цехе, что позволило сэкономить время и ресурсы. Новая установка значительно увеличит производственные мощности предприятия по переработке высокоактивных отходов, что является критически важным для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

На сегодняшний день в России накоплено около 30 тысяч тонн отработавшего ядерного топлива. Переработка ОЯТ остается одной из стратегических задач "Росатома". В процессе переработки извлекаются ценные компоненты, такие как уран и плутоний, которые возвращаются в топливный цикл. Остекловывание позволяет эффективно обрабатывать лишь около 4% от массы ОЯТ, которые считаются настоящими отходами.

Запуск новой установки на производственном объединении "Маяк" подчеркивает стремление России к безопасному обращению с радиоактивными отходами и развитию технологий переработки. Это событие не только укрепляет позиции "Росатома" как лидера в области ядерной энергетики, но и способствует повышению экологической безопасности в стране.