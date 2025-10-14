Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств.

60

В Москве расширен перечень фракций, принимаемых на вторичную переработку.

В рамках развития проекта "Экоточки Москвы", запущенного осенью прошлого года, жители столицы теперь могут сдать использованные блистерные упаковки от таблеток. Данная инициатива направлена на сокращение объема трудноразлагаемых отходов и возвращение ценного сырья в производственный цикл.

Блистерная упаковка представляет собой сложный вид отходов, поскольку она сочетает в себе два разнородных материала: пластик и алюминиевую фольгу. Без специализированного раздельного сбора блистеры попадают на полигоны, где их разложение занимает сотни лет, нанося существенный экологический ущерб.

Экологическая значимость и охват

Инициатива стала результатом совместной работы Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и социального проекта "Зеленый контейнер Greenbox".

Руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева отметила, что в настоящее время в столице действует около 600 пунктов приема различных видов вторсырья. По данным аналитиков, ежегодно в России производятся миллиарды упаковок лекарств, большая часть из которых приходится на блистеры. Госпожа Урожаева подчеркнула, что "это сложный вид отходов, входящие в состав материалы могут разлагаться около 700 лет", и добавила, что благодаря раздельному сбору предотвращается загрязнение окружающей среды и возвращаются ценные ресурсы в хозяйственный оборот.

На сегодняшний день в Москве установлено 45 общедоступных пунктов приема блистерной упаковки. Контейнеры размещены в местах с высокой проходимостью, включая аптеки, медицинские центры и поликлиники, что обеспечивает удобство для горожан. К концу 2026 года власти планируют удвоить количество пунктов раздельного сбора блистеров.

Результаты переработки и перспективы

Несмотря на то что инициатива стала общедоступной в Москве недавно, она уже показывает значительные результаты. За 2024 год благодаря активности горожан было собрано и направлено на переработку 1,2 тонны блистеров.

Согласно прогнозам, к 2025 году показатель сбора блистеров превысит две тонны, а в 2026 году ожидается достижение отметки в четыре тонны.

Собранные материалы передаются на переработку ООО "Национальная экологическая компания". В ходе процесса из блистеров извлекаются полимеры (около 92,5%) и алюминий (приблизительно 7,5%). Полученное вторичное сырье используется в производстве, в частности, для изготовления пластиковых канализационных труб. Москва является лидером в стране по охвату этого вида раздельного сбора, сосредоточив почти половину всех пунктов приема блистеров в России.

Проект "Экоточки Москвы" пользуется широкой популярностью. Помимо блистерных упаковок, в пунктах приема горожане также могут сдать одежду, текстиль, автомобильные шины, электронику и книги. Для удобства жителей на сайте проекта доступна интерактивная карта, позволяющая быстро найти ближайший пункт. В текущем году жители столицы уже собрали более одной тысячи тонн одежды, свыше 460 килограммов автомобильных шин и около 26 тонн электролома.

14 октября 2025, 13:59
Фото: freepik.com
mos.ru✓ Надежный источник

Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября

Инициатива направлена на укрепление взаимодействия между активными жителями столицы и представителями городских структур. В период с 15 по 30 октября в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы впервые будет организована серия из пяти нетворкинг-сессий, посвященных вопросам общественной деятельности и реализации молодежных проектов.

В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов

Власти Московской области планируют демонтировать не менее 10 тысяч незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) до 2028 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона. По данным областных властей, в 2025 году в Подмосковье планируется ликвидировать от 2,5 до 5 тысяч объектов, а в 2027 году — от 4 до 6,5 тысяч.

В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин

В районе Внуково, на территории столицы России, открылся новый завод крупномодульного домостроения, который стал значимым событием не только для Москвы, но и для всей страны. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это современное предприятие представляет собой крупнейший и самый технологичный завод модульного домостроения в мире.

Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве

В Москве продолжается третий сезон уникального проекта "Урок со звездой", который предоставляет студентам театральных колледжей возможность встретиться с выдающимися деятелями искусства. В Москве продолжается третий сезон уникального проекта "Урок со звездой", который предоставляет студентам театральных колледжей возможность встретиться с выдающимися деятелями искусства.

Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень"

Девять соглашений на общую сумму 6 млрд рублей заключили власти Московской области с инвесторами в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень-2025". Об этом сообщил заместитель председателя правительстварегиона Вячеслав Духин. «Подмосковье часто не воспринимают как сельскохозяйственный регион, между тем это не так.

