В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств.

В Москве расширен перечень фракций, принимаемых на вторичную переработку.

В рамках развития проекта "Экоточки Москвы", запущенного осенью прошлого года, жители столицы теперь могут сдать использованные блистерные упаковки от таблеток. Данная инициатива направлена на сокращение объема трудноразлагаемых отходов и возвращение ценного сырья в производственный цикл.

Блистерная упаковка представляет собой сложный вид отходов, поскольку она сочетает в себе два разнородных материала: пластик и алюминиевую фольгу. Без специализированного раздельного сбора блистеры попадают на полигоны, где их разложение занимает сотни лет, нанося существенный экологический ущерб.

Экологическая значимость и охват

Инициатива стала результатом совместной работы Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и социального проекта "Зеленый контейнер Greenbox".

Руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева отметила, что в настоящее время в столице действует около 600 пунктов приема различных видов вторсырья. По данным аналитиков, ежегодно в России производятся миллиарды упаковок лекарств, большая часть из которых приходится на блистеры. Госпожа Урожаева подчеркнула, что "это сложный вид отходов, входящие в состав материалы могут разлагаться около 700 лет", и добавила, что благодаря раздельному сбору предотвращается загрязнение окружающей среды и возвращаются ценные ресурсы в хозяйственный оборот.

На сегодняшний день в Москве установлено 45 общедоступных пунктов приема блистерной упаковки. Контейнеры размещены в местах с высокой проходимостью, включая аптеки, медицинские центры и поликлиники, что обеспечивает удобство для горожан. К концу 2026 года власти планируют удвоить количество пунктов раздельного сбора блистеров.

Результаты переработки и перспективы

Несмотря на то что инициатива стала общедоступной в Москве недавно, она уже показывает значительные результаты. За 2024 год благодаря активности горожан было собрано и направлено на переработку 1,2 тонны блистеров.

Согласно прогнозам, к 2025 году показатель сбора блистеров превысит две тонны, а в 2026 году ожидается достижение отметки в четыре тонны.

Собранные материалы передаются на переработку ООО "Национальная экологическая компания". В ходе процесса из блистеров извлекаются полимеры (около 92,5%) и алюминий (приблизительно 7,5%). Полученное вторичное сырье используется в производстве, в частности, для изготовления пластиковых канализационных труб. Москва является лидером в стране по охвату этого вида раздельного сбора, сосредоточив почти половину всех пунктов приема блистеров в России.

Проект "Экоточки Москвы" пользуется широкой популярностью. Помимо блистерных упаковок, в пунктах приема горожане также могут сдать одежду, текстиль, автомобильные шины, электронику и книги. Для удобства жителей на сайте проекта доступна интерактивная карта, позволяющая быстро найти ближайший пункт. В текущем году жители столицы уже собрали более одной тысячи тонн одежды, свыше 460 килограммов автомобильных шин и около 26 тонн электролома.