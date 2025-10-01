Изменения в законодательстве, касающиеся обязательного медицинского страхования (ОМС), вызывают серьезные опасения среди пациентских организаций и экспертов в области здравоохранения.

Минздрав готовит изменения в систему обязательного медицинского страхования. По новому закону губернаторы смогут передать функции страховых территориальным фондам ОМС. На деле пациент может потерять единственного союзника в борьбе за качественное лечение.

Сейчас, если вы не можете попасть к специалисту, сделать УЗИ или МРТ, вам назначили неоднозначную терапию. Куда идти? Именно страховщики разбираются с подобными проблемами на стороне пациента: могут надавить на больницу, оштрафовать ее за плохую помощь и даже пойти с вами в суд. страховая — ваш адвокат в решении всех вопросов с медучреждениями. А это гарантия качественной и бесплатной медицины, прописанной в Конституции РФ.

Проблема в том, что фонды, поликлиники и больницы — части одной системы. Фонд будет одновременно давать деньги клинике и проверять её работу. К тому же у фондов нет ресурсов на все функции страховых, а денег в законопроекте не заложили.

Без независимого контроля медицинские организации начнут экономить на реальных людях. Откажут в обследовании, сократят время приема, отложат процедуры. Если что-то пойдет не так, жаловаться будет некому — больница сама себя проверит.

Но эксперты предупреждают: когда исчезает независимый контроль, больницы начинают работать не на пациента, а на эффективность системы.

Законопроект пока обсуждается, но речь идет о простой вещи: будет ли у вас тот, кто решает вопросы с медорганизациями на вашей стороне, когда система здравоохранения даст сбой. Или вам придется справляться самостоятельно.