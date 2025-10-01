Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Четверг 2 октября

Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты

Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты
52

Изменения в законодательстве, касающиеся обязательного медицинского страхования (ОМС), вызывают серьезные опасения среди пациентских организаций и экспертов в области здравоохранения.

Минздрав готовит изменения в систему обязательного медицинского страхования. По новому закону губернаторы смогут передать функции страховых территориальным фондам ОМС. На деле пациент может потерять единственного союзника в борьбе за качественное лечение.

Сейчас, если вы не можете попасть к специалисту, сделать УЗИ или МРТ, вам назначили неоднозначную терапию. Куда идти? Именно страховщики разбираются с подобными проблемами на стороне пациента: могут надавить на больницу, оштрафовать ее за плохую помощь и даже пойти с вами в суд. страховая — ваш адвокат в решении всех вопросов с медучреждениями. А это гарантия качественной и бесплатной медицины, прописанной в Конституции РФ.

Проблема в том, что фонды, поликлиники и больницы — части одной системы. Фонд будет одновременно давать деньги клинике и проверять её работу. К тому же у фондов нет ресурсов на все функции страховых, а денег в законопроекте не заложили.

Без независимого контроля медицинские организации начнут экономить на реальных людях. Откажут в обследовании, сократят время приема, отложат процедуры. Если что-то пойдет не так, жаловаться будет некому — больница сама себя проверит.

Но эксперты предупреждают: когда исчезает независимый контроль, больницы начинают работать не на пациента, а на эффективность системы.

Законопроект пока обсуждается, но речь идет о простой вещи: будет ли у вас тот, кто решает вопросы с медорганизациями на вашей стороне, когда система здравоохранения даст сбой. Или вам придется справляться самостоятельно.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2025, 21:39
Фото: Freepik
Коммерсантъ✓ Надежный источник

Свыше сотни незаконных построек демонтировано в Академическом районе

Свыше сотни незаконных построек демонтировано в Академическом районе
На юго-западе Москвы завершены масштабные работы по демонтажу нелегальных строений, которые стали серьезной проблемой для городской инфраструктуры. В результате этих мероприятий было устранено более ста объектов самостроя общей площадью свыше 3600 квадратных метров.

Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье

Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье
В Химкинском драматическом театре "Наш дом" 1 октября состоится Всероссийский фестиваль "Русские классики. К 165-летию А.П. Чехова. Метаморфозы-2025". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта Московской области. Как сообщили в областном ведомстве, центральным событием станет показ спектакля-конструктора "Метаморфозы.

Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье
В Московской области действует более 30 региональных мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий. "Мы заинтересованы в том, чтобы все было удобно, чтобы и семьи, и наши герои, которые вернулись из зоны СВО, могли получать причитающиеся выплаты проактивно", – подчеркнул Воробьев.

Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса

Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса
По данным Росстата, в 2023 году более 62% россиян имели избыточный вес. Именно поэтому тренд на здоровье и осознанное отношение к телу становится популярнее – люди все чаще задумываются о похудении. Но в стремлении обрести стройную фигуру многие сталкиваются с неразрешимой задачей: как совместить физические нагрузки, правильное питание и контроль веса без вреда для здоровья? Вызовы на пути к цели: почему одного желания малоВ теории формула идеальной фигуры проста: дефицит калорий и регулярная активность.

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве
Московские заводы производят все для учебы: от мебели и формы до роботов и лабораторных наборов. Московская промышленность активно развивается и производит все необходимое для школьников: от учебного оборудования и роботов до школьной формы и мебели.

