Первых победителей программы "Миллион призов" определят 7 сентября

Москвичи, проголосовавшие онлайн, могут выиграть тысячи призовых баллов.

В столице запущена акция "#ВыбираемВместе2024 – Москва" для тех граждан, которые принимают участие в выборах депутатов Московской городской Думы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино (с 6 по 8 сентября). Программа "Миллион призов" предлагает участникам голосования шанс выиграть ценные награды.

Главным условием для участия в розыгрыше является выбор электронного формата голосования на выборах. Те, кто воспользуется онлайн-платформой для волеизъявления, смогут побороться за различные призы.

Первый розыгрыш состоится 7 сентября среди избирателей, которые воспользовались электронным терминалом на избирательном участке или специальной страницей elec.mos.ru до 20:00 6 сентября. Победители получат от одной до пяти тысяч призовых баллов, которые можно будет потратить на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, а также на билеты в столичные музеи и театры. Кроме того, участники могут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш, где разыграют скидки в размере 15 тысяч баллов в категориях "Путешествия и культура", "Техника для дома" и "Спорт".

Победители розыгрышей получат СМС-сообщение или другое уведомление, которое предусмотрено правилами акции. В этом уведомлении будет указан уникальный код участника. До 30 сентября этот код нужно будет активировать на сайте программы.

Организаторы также предусмотрели гарантированные призы для тех, кто голосует онлайн впервые и не стал победителем основного розыгрыша, а также для горожан старше 60 лет, выбравших дистанционный формат. Им начислят по одной тысяче призовых баллов.