Дальний Восток приближается к лидирующей позиции в области атомной генерации

Дальний Восток может стать лидером по приросту атомной генерации в России. Это подтверждается амбициозными планами "Росатома" по развитию атомной энергетики в этом регионе.



В рамках мастер-плана, формируемого госкорпорацией, предполагается строительство атомных станций малой и средней мощности, что открывает новые горизонты для энергетического обеспечения Дальнего Востока, Урала и Сибири. По словам заместителя генерального директора "Росатома" Андрея Никипелова, именно Дальний Восток окажется в центре внимания благодаря высокому темпу роста потребления электроэнергии.

Регион обладает богатейшими ресурсами и остро нуждается в надежных источниках энергии. В частности, планируется активное развитие энергетики в таких субъектах, как Якутия и Приморье, где атомные станции могут стать основой для устойчивого развития и перехода на "зеленую энергетику".

Атомные станции малой мощности представляют собой уникальное решение для удаленных территорий и промышленных агломераций. Они сочетают в себе преимущества больших АЭС, такие как безопасность и эффективность, но при этом имеют значительно меньшие сроки строительства и ввода в эксплуатацию. Эти станции быстро интегрируются в существующие энергосистемы и не требуют сложной инфраструктуры, что делает их идеальными для регионов с ограниченными ресурсами.

"Росатом" уже имеет успешный опыт в этой области: первая в мире плавучая атомная станция "Академик Ломоносов" работает более пяти лет. Этот проект демонстрирует, что госкорпорация обладает всеми необходимыми компетенциями для реализации новых инициатив в сфере атомной генерации.

Согласно "Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года", "Росатом" планирует построить 37 новых атомных энергоблоков различной мощности. На Дальнем Востоке до 2042 года ожидается ввод в эксплуатацию пяти малых и средних АЭС общей мощностью около 3 ГВт, что существенно повысит уровень энергетической независимости региона.

Кроме того, "Росатом" активно занимается разработкой и внедрением новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Инициативы в области экологии становятся важными направлениями деятельности компании, которая ежегодно инвестирует сотни миллионов рублей в охрану окружающей среды и модернизацию оборудования для выработки экологически чистой энергии. Дальний Восток имеет все шансы занять лидирующую позицию в области атомной генерации, что не только обеспечит регион надежными источниками энергии, но и станет важным шагом к устойчивому развитию всей страны.