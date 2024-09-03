Москвичей предупредили об электронной очереди на сентябрьских выборах

Сегодня в Москве прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, на котором участники обсудили готовность избирательных комиссий к предстоящим выборам, а также подвели итоги формирования Корпуса наблюдателей. Важным моментом стало определение даты церемонии разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).



По информации, озвученной на заседании, за выборами в сентябре 2024 года будут следить 12 680 наблюдателей. Все они прошли обучение и успешно сдали тесты. В дни голосования наблюдатели смогут использовать специальное мобильное приложение, которое предоставляет доступ к справочной информации и возможностям получения консультаций по юридическим и организационным вопросам в режиме онлайн. Это нововведение призвано повысить прозрачность выборного процесса и обеспечить эффективное взаимодействие наблюдателей с избирательными комиссиями.



Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артём Костырко отметил, что благодаря популярности ДЭГ может возникнуть электронная очередь. Он подчеркнул, что это нормальная работа системы, и призвал избирателей не спешить голосовать в начале дня, так как все желающие смогут сделать это в удобное время.

Политолог Александр Асафов подтвердил высокую популярность дистанционного голосования среди москвичей. По данным социологического исследования, 61% жителей города планируют голосовать дистанционно. Особенно высок интерес к этой форме голосования среди молодежи: 79% опрошенных в возрасте от 18 до 26 лет и 77% в возрасте от 27 до 34 лет собираются голосовать онлайн. В то же время более старшее поколение предпочитает очное голосование.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что горожанам будут доступны все способы волеизъявления, включая голосование с помощью бумажных бюллетеней. Она отметила, что уже подано 13 482 заявки на голосование таким способом и ожидается, что общее количество избирателей, проголосовавших с использованием бумажных бюллетеней, составит около 200 тысяч.

Члены Общественного штаба также определили дату проведения церемонии разделения ключа расшифрования ДЭГ — она состоится 5 сентября. Хранителями ключа станут ключевые фигуры из Общественного штаба и Московской городской избирательной комиссии.

Выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Участвовать в голосовании смогут все горожане с активным избирательным правом, что делает эти выборы важным событием для столицы.