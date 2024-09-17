Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность

В ближайшие недели депутаты Московской городской Думы (МГД) начнут обсуждение проекта бюджета столицы на 2025–2027 годы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.



Он подчеркнул, что работа МГД играет ключевую роль в жизни города, так как ежегодно парламент принимает около 40 различных законов, среди которых наиболее значимым является городской бюджет.

Собянин отметил, что к обсуждению бюджета депутаты приступят уже через несколько недель. Также важно, что Городская Дума назначает мировых судей, которые занимаются рассмотрением значительной части гражданских, административных и уголовных дел. Это подчеркивает многофункциональность и важность работы депутатов для обеспечения правопорядка и справедливости в городе.

Депутаты активно взаимодействуют с гражданами, представляя их интересы и помогая решать множество повседневных вопросов. Это может быть как решение проблем с благоустройством дворов, так и вопросы, касающиеся социальной сферы. Важность такого взаимодействия невозможно переоценить, так как именно через обратную связь от москвичей депутаты могут лучше понимать их нужды и ожидания.

На недавних выборах новый состав Думы получил значительную поддержку от жителей столицы. В голосовании приняло участие 3,16 миллиона избирателей, что составляет 40,4 процента от общего числа. Это вдвое больше, чем на выборах в 2019 году, и около 1,5 миллиона москвичей впервые сделали свой выбор в пользу депутатов МГД.

По итогам голосования партия «Единая Россия» завоевала 38 мандатов, что составляет 84 процента от общего числа. Новый состав включает как опытных депутатов, так и свежие лица, которые только начинают свою карьеру в политике.

Собянин отметил: "С огромным кредитом доверия на нас ложится и большая ответственность за будущее города и благополучие москвичей. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать это доверие". Он также пожелал депутатам успешной и плодотворной работы, подчеркивая важность их роли в развитии столицы и улучшении качества жизни ее жителей.