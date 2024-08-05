Московский день физкультурника в "Лужниках" 10 и 11 августа: что ждет гостей

Организаторы подготовили насыщенную программу, сочетающую спортивные активности, развлечения и возможность получить ценные призы. Это отличная возможность для москвичей и гостей города провести выходные с пользой для здоровья и в приятной атмосфере.

В ближайшие выходные, 10 и 11 августа, в Лужниках состоится масштабный семейный фестиваль, посвященный Московскому дню физкультурника. Организаторы подготовили насыщенную развлекательную и спортивную программу для гостей всех возрастов.

Центральной площадкой мероприятия станет многофункциональная спортивная зона, где будут проходить различные активности. Посетители смогут принять участие в тренировках, мастер-классах и соревнованиях по широкому спектру видов спорта – от пляжного футбола и волейбола до настольного тенниса и шахмат. Для юных гостей предусмотрены специальные занятия, которые помогут им освоить новые навыки и укрепить здоровье.

Помимо спортивной программы, организаторы подготовили насыщенную развлекательную часть. На главной сцене фестиваля выступят популярные российские музыканты, такие как группа "Пицца", Митя Фомин и Mary Gu. Ведущим концерта станет известный актер, шоумен и телеведущий Иван Чуйков. Также гостей ждет мастер-класс по игре Just Dance с участием киберспортсменки Spacemita.

Второй день фестиваля будет отмечен выступлением поп-группы 5sta Family, которая исполнит свои самые популярные композиции. Кроме того, под зажигательные ритмы кавер-группы "Руки Вверх Band" пройдут групповые тренировки по зумбе, где все желающие смогут продемонстрировать свои танцевальные навыки.

Для самых активных участников предусмотрен интерактивный квест. Чтобы принять в нем участие, необходимо найти на территории фестиваля секретного героя и считать QR-код, размещенный на его одежде. Успешно справившиеся с заданием получат ценные призы.

Кроме того, гости фестиваля смогут заработать баллы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов". Для этого нужно скачать мобильное приложение "Московский спорт" и зарегистрироваться в нем, а затем показывать персональный QR-код на специальных стойках в спортивных зонах, отмеченных зеленым кристаллом.