Бахчевые развалы начнут работать в Москве 3 августа

Летом, когда на улице тепло, мы часто устраиваем пикники и наслаждаемся сочными арбузами и ароматными дынями. Теперь у жителей столицы появилась возможность купить эти вкусные фрукты рядом с домом по приятным ценам.



Лето в Москве традиционно ознаменовывается открытием сезона продажи бахчевых культур. Ежегодно на улицах столицы появляются специальные торговые точки, где горожане могут приобрести сочные и спелые арбузы и дыни.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что 3 августа, в столице начнут работу около 250 бахчевых развалов. Этот формат торговли традиционно пользуется большой популярностью у жителей города, поэтому власти решили увеличить количество бахчевых развалов по сравнению с прошлым годом.

Особенностью нынешнего сезона станет появление более ста новых временных конструкций для продажи бахчевых культур. Они будут размещены по всем округам Москвы, но больше всего их откроется в Южном, Юго-Западном и Западном районах. Эти торговые точки были разыграны на аукционах, и арендная ставка для них начинается всего от четырех тысяч рублей. Таким образом, сезонные продавцы получили возможность предложить москвичам свежие и качественные арбузы и дыни по доступным ценам.

Помимо новых временных развалов, в городе также будут работать точки продаж при стационарных магазинах. В этом случае они размещаются на безвозмездной основе, что позволяет владельцам магазинов расширить ассортимент и привлечь дополнительных покупателей. Кроме того, свежие бахчевые культуры можно будет приобрести и на ярмарках выходного дня, которых в Москве открыто 56.

Поставщики арбузов и дынь в столицу традиционно приезжают из южных регионов страны – Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев. Цены на эти сезонные фрукты варьируются в зависимости от сорта и качества. Так, за килограмм арбуза на бахчевом развале можно будет заплатить от 25 до 40 рублей, а за дыни сортов "Торпеда" и "Колхозница" – от 60 до 100 рублей за килограмм.