Пять ароматов для поликлиник представят на форуме-фестивале "Москва 2030"

В столице стартовал второй этап необычного проекта: жители выбирают аромат, который будет встречать пациентов в городских поликлиниках. С 1 августа по 8 сентября на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе все желающие смогут оценить различные ароматы и отдать свой голос за понравившийся.

В июне на улицах города уже прошел первый этап отбора, в котором приняли участие почти 50 тысяч москвичей. Неожиданным лидером стал аромат свежей травы, за него проголосовало около 11 тысяч человек.



Теперь горожанам предстоит сделать выбор среди фруктовых, цветочных и травяных ароматов в условиях, приближенных к реальным. Специальная арт-инсталляция "Аромат медицины" поможет прочувствовать, как разные запахи влияют на настроение и самочувствие. Для чистоты эксперимента ароматы не имеют названий и обозначены цифрами, чтобы посетители ориентировались только на свои ощущения. Важно отметить, что все представленные ароматы гипоаллергенны и безопасны.

Проект реализуется в рамках программы модернизации московского здравоохранения. Современные столичные поликлиники должны быть не только технологичными, но и комфортными для пациентов. Использование ароматов — это один из способов создать благоприятную атмосферу, снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние пациентов.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 8 сентября на более чем 30 площадках города. Гостей ждут культурные, спортивные, образовательные мероприятия, посвященные развитию столицы и созданию комфортной городской среды.