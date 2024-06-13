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Четверг 13 июня

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Москвичей попросили быть внимательными из-за сильной непогоды

Москвичей попросили быть внимательными из-за сильной непогоды
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В отдельных районах Москвы фиксируются интенсивные осадки. Основной их объем уходит в ливневую сеть естественным путем.

Для обеспечения беспрепятственного пропуска дождевой воды, бригады "Мосводостока" проводят оперативную работу по открытию водоприемных решеток. При необходимости также используется специализированная техника для откачивания воды.

Напоминаем, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить следующими способами: позвонив в диспетчерские службы, номера которых указаны в соответствующей инфографике, а также оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальной сети "Вконтакте".

Важно отметить, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается сильный дождь, местами сопровождаемый грозой, градом и сильными порывами ветра до 18 м/с. Горожан призывают быть предельно внимательными во время непогоды и принимать соответствующие меры предосторожности.

Водителям рекомендуют быть особенно внимательными и избегать резких маневров. Лучше не парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями.

Пешеходам также советуют быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

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13 июня 2024, 15:28
Фото: М. Денисова. Mos.ru
Городское хозяйство Москвы✓ Надежный источник

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Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву"

Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву"
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