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Деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением отрасли в Москве

Деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением отрасли в Москве
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Столица создает все условия для развития бизнеса и деловых коммуникаций.

В прошлом году российскую столицу посетили 24,5 миллиона человек. Наибольший рост продемонстрировал деловой туризм. В первом полугодии Москву посетили более двух миллионов бизнес-туристов.

"Деловой туризм — тот сегмент, который восстановился до уровня доковидных показателей и даже превзошел его", — сказал ранее глава Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Столица предоставляет более 30 площадок для проведения мероприятий разного уровня. В целом они могут вместить более 40 тысяч человек. Кроме того, город обладает развитой инфраструктурой гостеприимства, которая включает около двух тысяч гостиниц.

"Однако в первую очередь Москва — это уникальный центр компетенций, в котором работают сотни научно-исследовательских институтов, лабораторий и вузов, более 3500 промышленных предприятий, находятся головные офисы крупнейших российских компаний", – пишет "Лента.ру".

Также иностранных туристов привлекает большое количество событий, которые проходят в Москве круглый год. Так, в 2023 году уровень загрузки столичных гостиниц достиг пика во время Московского урбанистического форума.

Несмотря на западные санкции, туристический поток из-за рубежа в Москву растет. В 2022 году город посетили 1,7 миллиона иностранцев, в 2023-м – 2,3 миллиона. Большинство из них – деловые туристы. Лидером стали Китай, Турция, Индия и Иран.

Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"

Для развития международной деловой активности Москва и Ассоциация MICE-агентств Индии запустили совместную программу Moscow MICE Ambassadors. Представителей индийской туротрасли обучают всем нюансам организации деловых мероприятий в Москве. Первые 50 человек уже получили соответствующие сертификаты.

Популярности Москвы как глобального делового центра способствуют и разработанные властями города меры поддержки. Столица прислушивается к нуждам бизнеса и оказывает финансовую, образовательную и другую помощь.

Большой популярностью пользуется грантовая поддержка. В 2023 году власти Москвы получили на 44% больше таких заявок, чем в 2022-м. На эти цели из городского бюджета выделено 350 миллионов рублей. Благодаря этому в городе состоялось 55 крупных мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по итогам 2023 года доходы городской индустрии гостеприимства увеличились на 22,7% – до 879,1 миллиарда рублей. Из них в бюджет столицы поступило 120,4 миллиарда. На эти деньги можно построить 40 образовательный учреждений или закупить около двух тысяч электробусов.

14 февраля 2024, 13:40
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
"Лента.ру"✓ Надежный источник

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