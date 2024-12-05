Выставку Третьяковки в восстановленном павильоне ВДНХ №1 посетили 10 тыс. гостей

С 21 ноября на ВДНХ в павильоне № 1 "Центральный" открылась выставка Третьяковской галереи, которая уже за две недели привлекла более 10 тысяч посетителей. Экспозиция под названием "#ТретьяковкаНаВДНХ" является уникальным проектом, созданным специально для этого восстановленного пространства, и представляет собой часть богатого собрания одного из крупнейших музеев России.

Выставка стала первой художественной экспозицией в павильоне после его масштабной реставрации в рамках программы "Возрождение ВДНХ". Здесь представлены произведения живописи и скульптуры мастеров 30-50-х годов XX века, а также работы современных художников. Восемь выставочных залов общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров позволяют зрителям насладиться более чем 30 произведениями искусства, размещенными в климатических витринах.

Первый зал открывается проектом "Времена года русской живописи" от Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, который включает в себя четыре полиптиха: "Лето", "Осень", "Зима" и "Весна". Эти произведения представляют собой калейдоскоп образов из известных работ русского искусства XIX-XX веков, созданный с использованием компьютерного монтажа.

Следующий зал украшает мозаичный триптих "Хорошее утро" Александра Дейнеки и его картина "На открытии колхозной электростанции", созданная в 1952 году специально для этого павильона. Также здесь можно увидеть работы Василия Яковлева, включая "Сбор овощей. Обновленная земля" и "Весенняя охота. Глухари". Особое внимание привлекает видеоинсталляция Дмитрия Венкова "Гимны Московии", которая проводит зрителей через три архитектурных стиля Москвы.

В зале с монументальным горельефом Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу — слава!" представлено майоликовое панно Исидора Фрих-Хара "Жить стало лучше, жить стало веселее!", созданное в 1939 году. Пятый зал включает в себя работы таких известных авторов, как Аркадий Пластов и Сергей Герасимов, а также картины Тараса Гапоненко и других мастеров.

Центральное место в купольном зале занимает модель знаменитой скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", окруженная произведениями Ивана Шадра и Сарры Лебедевой. Выставка "#ТретьяковкаНаВДНХ" продлится до сентября 2025 года, предоставляя уникальную возможность погрузиться в мир русского искусства и истории.