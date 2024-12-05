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Четверг 5 декабря

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В кинопарке "Москино" пройдет масштабная реконструкция битвы за Москву

В кинопарке "Москино" пройдет масштабная реконструкция битвы за Москву
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Актеры и реконструкторы покажут битву за Москву 1941 года в кинопарке "Москино".

В декабре в кинопарке "Москино" состоятся иммерсивные кинотеатральные представления под названием "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа". Гостей ждет реконструкция исторических событий и демонстрация военной техники той эпохи, приуроченная к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой 5 декабря 1941 года.

Современные компьютерные и графические технологии, а также фрагменты кинохроники и визуальные решения создадут эффект полного погружения в историю. В представлениях будут использованы танки, орудия и самолеты из Музея техники Вадима Задорожного и студии "Военфильм". Актеры и военные реконструкторы воссоздадут боевые сцены на фоне реалистичных декораций окопов и блиндажей, позволяя зрителям ощутить атмосферу героизма и единства советского народа.

Кинопарк "Москино" продолжает укреплять свою репутацию как центр кинотуризма, привлекая как взрослых, так и детей, любящих кино или желающих интересно провести выходные. Это также новая масштабная площадка для уникальных шоу, таких как постановка Игоря Угольникова.

На сцене будут два больших экрана, которые покажут исторические кадры парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и хронику событий. Зрители увидят солдат, уходящих с парада на фронт, а также танки и бойцов, атакующих врага, под звуки артиллерийских орудий и пулеметов.

Художественный руководитель представлений Игорь Угольников отметил успешный опыт в создании масштабных батальных сцен и военно-исторических реконструкций. В проекте будет использована синергия различных форматов для максимального эмоционального воздействия на зрителей.

Сценарий включает музыкальные паузы, лирические и поэтические эпизоды, а действие дополнит хореография и специальный видеоконтент. Представления пройдут по адресу: ТиНАО, Краснопахорский район, 107-й квартал, улица Лиозновой, в даты 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря. Длительность каждого представления составит один час с 14:00 до 15:00.

В проекте примут участие народные артисты Российской Федерации и заслуженные артисты, а также хор Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Режиссура принадлежит Игорю Угольникову и Александру Жигалкину, сценаристы — Александр Жигалкин, Влад Маленко и Игорь Угольников. Проект реализуется студией «Военфильм» при поддержке Департамента культуры Москвы и других организаций.

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5 декабря 2024, 11:47
Фото: mskagency.ru
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