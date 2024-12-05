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Четверг 5 декабря

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Собянин: Следующую очередь Троицкой линии метро планируется открыть в 2025 году

Собянин: Следующую очередь Троицкой линии метро планируется открыть в 2025 году
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Сергей Собянин рассказал о планах строительства новых линий метро.

В сентябре был открыт первый участок Троицкой линии метро, а следующую очередь планируют построить в 2025 году. За 2024 год Москва достигла значительных успехов в развитии своей транспортной системы, о чем сообщил Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".

В этом году активно работали над развитием столичного метрополитена, включая обновление подвижного состава для удобства горожан. Мэр отметил, что на момент начала проекта лишь 13 процентов вагонов метро были новыми, а сейчас этот показатель достиг 75 процентов. Осталось обновить всего 25 процентов, что также требует значительных затрат и усилий машиностроителей. По его словам, к 2030 году планируется завершить обновление вагонов.

Кроме того, в столице активно строились новые станции. В сентябре 2024 года открылся первый участок Троицкой линии метро, а следующую очередь планируют завершить в 2025 году. Собянин подчеркнул, что развитие метро будет продолжаться, и темпы его строительства сейчас превышают советские. Он отметил, что новые станции отличаются высоким качеством и архитектурным решением.

Также в Москве реализуются два крупных транспортных проекта: строительство Рублево-Архангельской линии метро, завершение которого запланировано на 2026-2027 годы, и Бирюлевской линии, по которой проектирование и подготовка площадок уже ведутся. Основные работы на Бирюлевской линии могут быть завершены к 2030 году.

Важная работа была проделана и в области речного транспорта. По словам мэра, в 2024 году у москвичей и туристов пользовались популярностью регулярные электросуда, которые уникальны как для России, так и для мира. Для удовлетворения спроса планируется продление маршрутов и строительство завода по производству водных трамвайчиков. Ожидается, что в следующем году завод начнет работу, что позволит постепенно заменить все суда на электрические, сделав Москву-реку чище.

Также планируется усиление контроля за работой такси. Вводится обязательная аттестация водителей на знание города и правил обслуживания пассажиров, что должно снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием такси.

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5 декабря 2024, 11:40
Фото: mskagency.ru
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