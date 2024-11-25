Эксперт: Продовольственный рынок Москвы предлагает множество форматов торговли

Москва предлагает жителям широкий выбор форматов торговли продуктами питания. В этом разнообразии легко запутаться, однако каждый москвич может найти подходящий вариант, который соответствует его потребностям и образу жизни.

Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказал Антон Недзвецкий, председатель правления Московского общества защиты потребителей. По словам эксперта, жители столицы имеют множество возможностей для покупки продуктов.

Они могут отправиться в крупный супермаркет или торговый центр на выходных, воспользоваться услугами онлайн-магазинов или же заглянуть в маленькие магазинчики рядом с домом. Такой выбор позволяет каждому найти оптимальный вариант по цене и качеству. "Это несомненно является преимуществом жизни в Москве", — отметил Недзвецкий.

Он также подчеркнул, что онлайн-торговля продовольственными товарами активно развивается. Этот формат открывает двери для отечественных производителей и фермеров, которые могут предложить свою продукцию без необходимости входить в крупные торговые сети. Благодаря этому, москвичи получают доступ к свежим и качественным продуктам от местных производителей.

Торговые сети адаптируются к различным финансовым возможностям потребителей, предлагая как экономичные варианты базовых продуктов, так и премиум-сегмент. Например, стейки из мраморной говядины и морепродукты уже давно стали доступны в магазинах бюджетного класса благодаря акциям и специальным предложениям. Это свидетельствует о том, что даже высококачественные продукты могут быть доступны широкой аудитории.

Недзвецкий также отметил важный тренд: доля российских продуктов на полках магазинов достигает 90%. Спрос на импортные товары снижается, а москвичи все чаще выбирают продукцию местного производства. Это изменение в потребительских предпочтениях говорит о растущей осведомленности о качестве и доступности отечественных товаров. "Люди понимают, что многие качественные продукты можно производить в России", — заключил он.