Отравление детей в московской школе не подтвердилось – Роспотребнадзор Москвы

Главное управление Роспотребнадзора по Москве опровергло информацию о массовом отравлении детей в школе №1512, расположенной на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

В недавнем эпидемиологическом расследовании выяснили, что 32 ученика обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. В ходе проверки у детей был выявлен норовирус — возбудитель острого кишечного заболевания, который может передаваться контактно-бытовым путем. Специалисты Роспотребнадзора провели ряд лабораторных исследований, которые показали отсутствие норовирусов в пробах питания, а также в воде из кулеров и смывах с поверхностей в школе. Это указывает на то, что источником инфекции могли стать первые заболевшие дети.

Как пояснила главный детский инфекционист Москвы, профессор Людмила Мазанкова, норовирусы обладают высокой заразностью. Для передачи вируса достаточно небольшого количества его частиц, которые могут оставаться на поверхностях. Таким образом, при контакте с зараженными предметами инфекция может легко распространяться среди детей в коллективе. Профессор отметила, что данная инфекция обычно протекает в легкой форме и хорошо поддается лечению в домашних условиях. Основные рекомендации для выздоровления включают обильное питье, прием энтеросорбентов и соблюдение диетического питания.

Важно подчеркнуть, что профилактика норовирусной инфекции и других кишечных заболеваний заключается в соблюдении правил личной гигиены. Это включает регулярное мытье рук с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета. Благодаря своевременной помощи всем детям, обратившимся в поликлинику, удалось избежать серьезных осложнений. На текущий момент все заболевшие школьники полностью выздоровели, и образовательный процесс в школе возобновился.