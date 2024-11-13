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Закон о бюджете Москвы принят столичным парламентом

Закон о бюджете Москвы принят столичным парламентом
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Депутаты столичного парламента приняли Закон города Москвы "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" в трех чтениях.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников*, представляющий фракцию "Единая Россия", сообщил: "13 ноября Мосгордума приняла закон о бюджете Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в трех чтениях. Это свидетельство эффективной и слаженной работы столичного парламента на благо жителей города. Новый бюджет стал третьим, сформированным в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных стран.

Как глава комиссии по созданию Народной программы "Единой России" для выборов в Мосгордуму, хочу подчеркнуть, что основой этой программы стали тысячи обращений москвичей, значительная часть которых была учтена в бюджете (соответствующие предложения были заранее направлены в Правительство Москвы и учтены при разработке законопроекта).

Бюджет Москвы является двигателем всех преобразований в столице. Он традиционно будет ориентирован на социальные нужды и инвестиции, отражая актуальные потребности москвичей и учитывая стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до 2030 года. Наша цель – развитие города и обеспечение высокого качества социальной поддержки для его жителей. В результате мер социальной поддержки, финансируемых из городского бюджета, будет охвачено около 4,5 млн человек, то есть каждый третий москвич.

Общие параметры бюджета на 2025 год составят 5,1 трлн рублей по доходам и 5,6 трлн рублей по расходам. Расходная часть бюджета сохраняет преемственность с предыдущими годами и обеспечивает выполнение мероприятий стратегии развития Москвы до 2030 года.

Около 90% расходов бюджета в следующем году будет направлено на реализацию 13 государственных программ. Наибольшее финансирование запланировано для развития транспортной системы и социальной поддержки москвичей. Бюджет развития составит 2,6 трлн рублей.

В 2025 году более половины расходов бюджета будет направлено на социальные нужды. На меры социальной поддержки жителей Москвы предусмотрено более 689 млрд рублей. С 1 января 2025 года размеры пособий и выплат для пожилых людей, семей с детьми и людей с инвалидностью будут проиндексированы на 5,5%.

На образование в бюджете выделено 649,6 млрд рублей, на здравоохранение – 610,7 млрд рублей, а вместе с средствами ОМС – около 1,1 трлн рублей.

Также в бюджете предусмотрены средства для комплексной поддержки участников СВО и их семей.

Хочу выразить благодарность коллегам из фракции "Единая Россия" за активную работу над документом и Правительству Москвы за огромные усилия по подготовке проекта бюджета. Наша главная задача как команды Мэра Москвы – сделать все возможное для обеспечения комфортной жизни москвичей, невзирая на любые вызовы".

Министр Правительства Москвы и руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова отметила: "Бюджет был сформирован на основе основного сценария прогноза социально-экономического развития. Активное внедрение отечественных технологий в различных секторах, использование всех доступных ресурсов и рынков, которые освободились от ушедших компаний, снижение зависимости от импорта оборудования и комплектующих, замещение продукции из недружественных стран, а также высокий уровень внутреннего спроса и занятости населения позволяют уверенно говорить об адаптации экономики Москвы к внешним вызовам и прогнозировать ее дальнейшее развитие.

Доходы бюджета города на ближайшие три года ожидаются с ежегодным приростом в 6%. Прогнозируемые объемы доходов составят: в 2025 году – 5,1 трлн рублей, в 2026 году – 5,4 трлн рублей, в 2027 году – 5,8 трлн рублей. Рост доходов полностью обеспечивается экономикой города. Основными факторами этого роста являются увеличение прибыли организаций, рост заработной платы работников и высокая инвестиционная активность бизнеса. Глубокая отраслевая диверсификация доходной базы бюджета и значительный вклад малого и среднего предпринимательства позволяют нам уверенно прогнозировать стабильные поступления доходов в предстоящие три года. Доля этого сектора в структуре доходов увеличилась в 2,5 раза с 2011 года и достигла четверти общего объема.

При этом стоит отметить, что мы запланировали доходы бюджета с осторожностью. В условиях геополитической неопределенности важно придерживаться аккуратного подхода к прогнозированию доходов для поддержания сбалансированности бюджета. Устойчивость бюджета является ключевым условием для решения приоритетных задач бюджетной политики в области расходов".

Как сообщила докладчик, расходы бюджета запланированы следующим образом: на 2025 год – 5,6 трлн рублей, на 2026 год – 5,8 трлн рублей, на 2027 год – 5,9 трлн рублей. Елена Зяббарова подчеркнула, что проект бюджета обеспечивает финансирование мероприятий государственных программ, направленных на достижение стратегических целей развития города, определенных Мэром Москвы. Среди них – доступное и качественное образование и здравоохранение, комфортная и безопасная городская среда, а также сильная и устойчиво растущая экономика.

"Ресурсы, заложенные в бюджете, позволят обеспечить надежную социальную защиту москвичей, повысить качество предоставляемых услуг, продолжить реализацию планов по развитию городской инфраструктуры и поддержать высокотехнологичный и инновационный бизнес для обеспечения технологического суверенитета и безопасности", – добавила министр.

Елена Зяббарова также отметила, что первым приоритетом остается социальная направленность бюджета. "Ассигнования на социальную поддержку граждан, функционирование и развитие систем образования, здравоохранения, культуры и спорта составят половину расходов городского бюджета, как и в предыдущие годы. В 2025 году это будет 2,8 трлн рублей, а с учетом средств обязательного медицинского страхования – 3,3 трлн рублей. В следующем году на меры социальной поддержки жителей города предусмотрено 690 млрд рублей, из которых на выплату пособий и компенсаций в денежной форме выделено 374 млрд рублей".

Кроме того, 316 миллиардов рублей будет выделено на предоставление мер поддержки в натуральной форме. Это включает в себя льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатный и льготный проезд на общественном транспорте, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения и обеспечение лекарствами для льготных категорий граждан. В настоящее время мерами социальной поддержки за счет городского бюджета пользуется каждый третий москвич, что составляет около 4,5 миллиона человек.

Как отметила министр Правительства Москвы и руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова, одним из важнейших приоритетов является комплексная поддержка участников специальной военной операции и их семей.

"В бюджете предусмотрены средства для выплат участникам СВО и дополнительных мер социальной поддержки для их семей и детей, – сообщила Елена Зяббарова. – Включены ежемесячные пособия на каждого ребенка без учета дохода и имущественного положения, освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах, а также освобождение от платы по договорам об образовании в городских колледжах и вузах. Также предусмотрена помощь с устройством в детские сады и школы рядом с домом, предоставление бесплатного социального обслуживания и другие меры".

В Едином центре поддержки, который подведомственен Департаменту труда и социальной защиты населения города, осуществляется полное индивидуальное сопровождение как военнослужащих, так и членов их семей. Центр предлагает психолого-терапевтические услуги, медицинскую помощь, реабилитацию, юридическое консультирование, а также содействие в поиске работы и подбор программ обучения.

В сфере здравоохранения ключевой задачей остается создание системы доступной и качественной медицинской помощи во всех направлениях с комфортными условиями как для пациентов, так и для врачей.

По словам Елены Зяббаровой, расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь в следующем году с учетом средств обязательного медицинского страхования составят 36 миллиардов рублей.

В области образования важным направлением является масштабная трансформация среднего профессионального образования в Москве: на эту сферу в 2025 году будет направлено 46 миллиардов рублей – на 40% больше по сравнению с 2024 годом.

"Значительные средства будут выделены для укрепления материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы: в 2025 году это почти 300 миллиардов рублей, а за три года – около 818 миллиардов рублей, – сообщила докладчик. – Эти вложения необходимы для решения задач и предоставления услуг жителям в соответствии с новыми стандартами. Более половины из упомянутой суммы пойдет на сферу образования. Эти средства обеспечат реализацию масштабной программы реконструкции и переоснащения московских школ и колледжей".

"Представленный законопроект гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед москвичами и предусматривает необходимые средства для функционирования и развития города, – подытожила министр Правительства Москвы и руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова. – Все основные приоритеты бюджетной политики, которые мы придерживались в предыдущие годы, нашли отражение в проекте бюджета. Он обеспечивает социальную направленность, значительную долю бюджета развития, высокие темпы развития городской инфраструктуры, поддержку экономики и проектов по обеспечению технологического суверенитета, а также устойчивость и стабильность бюджетной системы города".

Заместитель Председателя Московской городской Думы и глава комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева, представляющая фракцию "Единая Россия", отметила: "В этом созыве мы впервые рассматриваем проект бюджета. Каждый из депутатов, присутствующих здесь, получил обращения и пожелания своих избирателей по наиболее важным и актуальным вопросам, а также острым проблемам.

На заседании профильной комиссии Мосгордумы депутаты и руководители фракций имели возможность напрямую обсудить с представителями исполнительной власти вопросы, касающиеся бюджета. Все комиссии поддержали представленный законопроект.

Этот проект был подготовлен в течение всего года Бюджетной комиссией Правительства Москвы под руководством Мэра Сергея Собянина. Он представляет собой тщательно проработанный документ, основанный на предельных объемах финансирования программ, которые экономика города может гарантированно обеспечить. Кроме того, он включает меры, согласованные с антикризисным штабом Москвы, что позволяет не только адаптироваться к новым условиям, но и развиваться с опережающими темпами.

Законопроект о бюджете Москвы является результатом комплексной и непрерывной работы Правительства, Думы, городских служб и органов власти. Бюджет охватывает социальные, программные и инвестиционные аспекты. Вся информация о нем доступна на портале "Открытый бюджет Москвы".

Данный законопроект объединяет усилия всего общества для достижения амбициозных целей, поставленных Президентом России, и создает надежную основу для решения задач в рамках стратегии развития Москвы до 2030 года. Главная идея этой стратегии — создание комфортной, развивающейся, культурной и безопасной городской среды для каждого гражданина.

Председатель Контрольно-счетной палаты города Москвы Виктор Двуреченских добавил: "Экспертиза законопроекта о бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов была проведена с использованием риск-ориентированного подхода. Цель экспертизы заключалась в оценке соответствия законопроекта требованиям нормативных актов Российской Федерации и города Москвы, а также в анализе обоснованности его показателей.

Законопроект соответствует принципам сбалансированности бюджета, установленным Бюджетным кодексом РФ, и был составлен с учетом Послания Президента России Федеральному Собранию, Прогноза социально-экономического развития Москвы на среднесрочный период и основных направлений бюджетной политики города.

Проект бюджета Москвы на 2025-2027 годы по сравнению с утвержденным трехлетним бюджетом (2024-2026 годы) демонстрирует общее увеличение как доходной, так и расходной частей (на 18% и 15,6% соответственно), при этом уровень дефицита бюджета сокращается на 154 947,2 млн рублей, что составляет 13,9%.

В рамках трехлетнего бюджета запланирован ежегодный рост доходов города Москвы (на 19,4%, 6% и 6% по годам) и расходов (на 16,5%, 3,6% и 2%), а также уменьшение дефицита бюджета (на 7,8% и 23,4%) в среднесрочной перспективе.

Законопроект и сопутствующие документы, представленные в законодательный орган города, в целом соответствуют требованиям нормативных актов Российской Федерации и города Москвы. Экспертиза не выявила несоответствий законопроекта установленным нормам, а также не обнаружила фактов необоснованности предложенных показателей бюджета.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Александр Семенников отметил: "Фракция внимательно рассмотрела проект бюджета. Мы пришли к выводу, что основа бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, предложенного Мэром Москвы Сергеем Собяниным, — это Народная программа "Единой России". Этот стратегический документ имеет постоянную поддержку москвичей, что подтвердилось на выборах Мэра в 2023 году.

Фракция не предлагает поправок к проекту бюджета, так как его обсуждение проходило в тесном сотрудничестве с исполнительной властью, и все депутатские предложения и наказания избирателей были учтены на этапе "нулевого чтения".

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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13 ноября 2024, 15:45
Фото: mskagency.ru
Московская городская дума✓ Надежный источник

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