Более 689 млрд рублей предусмотрено в бюджете Москвы на соцподдержку в 2025 году

Соцподдержкой за счет городского бюджета пользуется каждый третий москвич.

В проекте бюджета на 2025–2027 годы акцент сделан на развитие систем социальной поддержки и образования, улучшение доступности и качества медицинских услуг, укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, а также поддержку участников специальной военной операции (СВО).

Бюджет столицы на 2025–2027 годы сохранит свою социальную направленность. В рамках проекта предусмотрены средства для индексации социальных выплат, увеличения фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, предоставления качественных услуг жителям, совершенствования инфраструктуры в здравоохранении, образовании, спорте и культуре, реализации проектов по созданию новых производств и инвестиций в комфортную городскую среду.



Развитие системы социальной поддержки

В 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы. Ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят 2,8 триллиона рублей, а с учетом оплаты медицинских услуг из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) — почти 3,3 триллиона рублей. Общий рост расходов социальной направленности, включая ОМС, составит 13,8 процента.



В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено почти 690 миллиардов рублей на меры социальной поддержки жителей Москвы. Среди них — доплаты к пенсиям, льготы на проезд в городском транспорте, оплата жилищно-коммунальных услуг и лекарственное обеспечение. Каждый третий москвич пользуется социальной поддержкой за счет бюджета.



С 1 января 2025 года размеры пособий и выплат для пожилых людей, семей с детьми и людей с инвалидностью будут проиндексированы на 5,5 процента. На денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета предусмотрено 92,8 миллиарда рублей, для старшего поколения — 202,4 миллиарда рублей, из которых часть пойдет на доплаты к пенсиям. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в месяц, и такую доплату получат около двух миллионов пенсионеров.



Более 186 миллиардов рублей будет направлено на улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечение бесплатного и льготного проезда для отдельных категорий граждан в общественном транспорте Москвы и области, а также на пригородном железнодорожном транспорте.



Около 62 миллиардов рублей запланировано на обеспечение москвичей бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Граждане с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими серьезными заболеваниями получат современные и эффективные препараты.



На финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для отдельных категорий граждан в 2025 году планируется выделить 32,6 миллиарда рублей, а на субсидии для семей с низким доходом — 22,4 миллиарда рублей. Мерами социальной поддержки по оплате ЖКУ пользуются около 3,6 миллиона москвичей.



Поддержка участников специальной военной операции (СВО)

Одним из ключевых направлений работы Правительства Москвы является всесторонняя помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Участники СВО будут получать предусмотренные городом выплаты, а их семьи смогут рассчитывать на комплексную поддержку, включая ежемесячное пособие на ребенка без учета материального положения.



Кроме того, семьи участников СВО будут освобождены от оплаты за дошкольные учреждения, спортивные секции, кружки, продленное обучение и питание в школах и колледжах. Также они не будут платить по договорам об образовании при получении среднего профессионального или высшего образования. Им окажут помощь в устройстве детей в детские сады и школы рядом с домом, а также в учреждения социальной защиты при необходимости.



Улучшение доступности и качества медицинской помощи

С 2025 по 2027 год продолжится реализация программы модернизации здравоохранения в Москве. Она включает обновление инфраструктуры медицинских учреждений и качественное улучшение всех видов медицинской помощи. Бюджетные расходы на здравоохранение в Москве увеличатся на восемь процентов: в 2025 году будет выделено 1,1 триллиона рублей, включая средства обязательного медицинского страхования.



До конца 2028 года в столице планируется создать новый каркас амбулаторной и стационарной медицинской помощи, состоящий из современных больниц и поликлиник, спроектированных и оснащенных по лучшим стандартам для удобства горожан и медперсонала.



В 2025 году завершится программа комплексной реконструкции поликлиник, что позволит внедрить новый московский стандарт во всех медицинских учреждениях города. В обновленных поликлиниках будет создана комфортная и дружелюбная атмосфера для оказания медицинской помощи, включая необходимый набор специалистов, современное оборудование, продуманную планировку и актуальный дизайн.



Продолжится строительство современных многопрофильных стационаров. В 2025 году завершится возведение новых корпусов Московской городской онкологической больницы № 62 в инновационном центре "Сколково" и нового многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира. Также запланировано строительство новых корпусов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и городской клинической больницы имени В.П. Демихова.



В период с 2025 по 2027 годы планируется построить 31 объект здравоохранения, включая больничные корпуса, поликлиники и подстанции скорой помощи.



Во флагманских центрах городских больниц уже внедрен новый стандарт экстренной помощи для лечения травм, обострений хронических заболеваний и других состояний, требующих быстрого вмешательства врачей. Этот стандарт будет продолжать внедряться в приемных отделениях других детских и взрослых стационаров.



В городе также будут улучшены клиентские пути в областях онкологии, гематологии и нефрологии для обеспечения своевременного выявления, диагностики и лечения заболеваний, а также диспансерного наблюдения за пациентами. К 2027 году такие пути будут реализованы по всем основным направлениям медицинской помощи.



Продолжится модернизация женских консультаций по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, которые преобразуются в полноценные центры женского здоровья с полным спектром профильной помощи в комфортных условиях.



Расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь из бюджета города в 2025 году составят более 15 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС — около 36 миллиардов рублей.



Развитие единой цифровой платформы московского здравоохранения и внедрение цифровых сервисов обеспечит значительное повышение скорости и эффективности медицинской помощи, освободит медиков от бумажной работы, переведет учреждения в цифровую среду и реализует проактивный подход к выявлению индивидуальных рисков заболеваний.



Развитие системы образования в Москве

В 2025 году на развитие образовательной системы Москвы выделят 649,6 миллиарда рублей. Бюджет включает средства для реализации масштабной программы реконструкции школ, что позволит создать современную образовательную среду и повысить эффективность московского образования. В настоящее время модернизируются 50 учебных заведений, а с 2025 года планируется включать в программу до 100 зданий ежегодно.



Планируется расширение сети предпрофессиональных классов по различным направлениям, включая информационные технологии, медицину, инженерию, психологию и педагогику, предпринимательство и медиа. Это даст возможность школьникам получать углубленную подготовку к будущей профессии в каждом районе Москвы, что обеспечит удобство обучения.



В московских школах будет продолжена реализация уникального проекта подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Организация практических занятий позволит выпускникам заниматься в группах по уровню знаний, что повысит их шансы на успешную сдачу экзамена.



В рамках модернизации системы среднего профессионального образования город проведет масштабные изменения в инфраструктуре и содержании учебных программ. Будут внедрены новые образовательные курсы, разработанные с учетом практико-ориентированного подхода совместно с работодателями и профессиональными ассоциациями.



Также продолжится обновление мастерских колледжей для обеспечения современных практических и лабораторных работ, а также создание новых учебных площадок рядом с предприятиями — потенциальными работодателями.



Запланировано строительство четырех крупных образовательных комплексов, где с использованием новых технологий и форматов обучения будут готовить специалистов для предприятий будущего. Кроме того, в дополнение к индустриальному парку "Руднево" планируется создать еще две площадки для практической подготовки студентов.



С 2025 по 2027 годы столица существенно увеличит количество мест в городских колледжах, что позволит полностью удовлетворить спрос на среднее профессиональное образование со стороны выпускников девятых классов и других категорий молодежи и взрослых.



Грантовая поддержка образовательных организаций за достижения в учебном процессе продолжится. В 2025 году впервые будут предоставляться гранты столичным колледжам за высокие результаты обучения студентов, которые направят на поощрение педагогов и мастеров производственного обучения. Каждый год будет распределяться 20 грантов.



Для учителей предусмотрены выплаты за классное руководство и надбавки за использование электронных технологий в рамках проекта "Московская электронная школа" (МЭШ). Участие в подготовке учеников к ЕГЭ также даст возможность получать дополнительные выплаты, размер которых будет зависеть от учебной нагрузки и достигнутых результатов.



Город продолжит финансирование грантов на разработку электронных образовательных материалов "МЭШ", таких как учебные пособия, сценарии уроков, тесты по функциональной грамотности, которые востребованы педагогами и школьниками.