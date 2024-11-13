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Федеральный экологический оператор начал монтаж технологического оборудования на объектах бывшего Байкальского ЦБК

Федеральный экологический оператор начал монтаж технологического оборудования на объектах бывшего Байкальского ЦБК
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Федеральный экологический оператор (ФЭО), входящий в структуру Госкорпорации "Росатом", начал монтаж технологического оборудования на объектах, связанных с бывшим Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК). Этот проект является важным этапом в ликвидации экологического ущерба, накопленного за годы работы комбината, и направлен на восстановление природной среды в регионе.

Работы ведутся на площадке очистных сооружений и полигоне "Бабхинский", и сейчас они идут в соответствии с установленным графиком. Проект был запущен в июне 2023 года, и за это время специалисты ФЭО подготовили площадки для установки уникального оборудования. Это включает в себя расчистку территории, строительство производственных и вспомогательных зданий, а также прокладку инженерных сетей и благоустройство. Важно отметить, что установка нового оборудования позволит начать откачку и очистку отходов уже в следующем году.

Генеральный директор ФГУП "ФЭО" Максим Погодин отметил, что до конца текущего года будет завершен монтаж основного оборудования. В первом квартале 2025 года планируется завершение обвязки и начало пуско-наладочных работ. Уникальный комплекс оборудования, разработанный специально для этого проекта, обеспечит 13-ступенчатую очистку сточных вод, что позволит достичь высоких стандартов качества, соответствующих нормативам для Байкальской природоохранной зоны.

В рамках проекта планируется откачать и очистить 288 тысяч кубических метров щелокосодержащих сточных вод и около 400 тысяч кубических метров надшламовых вод на полигоне "Бабхинский". После завершения этих работ территория будет рекультивирована с использованием многослойного покрытия, которое предотвратит попадание осадков и миграцию загрязняющих веществ в грунтовые воды.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул важность данного проекта для экологии Байкальска и его социально-экономического развития. Он также отметил, что ликвидация объектов БЦБК создаст условия для реализации туристических проектов в регионе.

В дополнение к этому, ФЭО работает над созданием эффективной системы управления отходами I-II классов опасности, что включает строительство инфраструктуры для их безопасного обезвреживания и утилизации. Экологический блок "Росатома" активно участвует в обеспечении экологической безопасности, реабилитации загрязненных территорий и внедрении технологий для устойчивого развития.

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13 ноября 2024, 14:38
Фото: rosfeo.ru
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