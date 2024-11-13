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Среда 13 ноября

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Мосгордума рассматривает проект закона о бюджете на 2025-2027 годы

Мосгордума рассматривает проект закона о бюджете на 2025-2027 годы
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В стенах Московской городской Думы началось заседание № 1607, на котором депутаты намерены рассмотреть важные вопросы, касающиеся бюджета столицы на ближайшие три года. Основным пунктом повестки дня является проект закона о бюджете Москвы на 2025 год, а также его плановые показатели на 2026 и 2027 годы.

Законопроект имеет ключевое значение для формирования финансовой политики города и определения приоритетов в социально-экономическом развитии. Кроме того, в рамках заседания депутаты планируют обсудить законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на указанный период. Это также важный аспект, так как он напрямую влияет на качество медицинских услуг и доступность медицинской помощи для жителей столицы.

В общей сложности на заседании будут рассмотрены восемь проектов законов, касающихся различных сфер жизни города, а также три проекта постановлений Московской городской Думы. Среди них могут быть как инициативы, направленные на улучшение городской инфраструктуры, так и социальные программы, направленные на поддержку населения.

Депутаты Мосгордумы подчеркнули, что бюджет должен быть ориентирован на реальные потребности горожан и обеспечивать устойчивое развитие столицы. Важным аспектом обсуждения станет анализ текущих финансовых показателей и прогнозов, а также оценка эффективности уже реализованных программ.

Заседание пройдет в формате открытых обсуждений, что позволит депутатам учесть мнения и предложения граждан. Стоит отметить, что на официальном сайте МГД доступна прямая трансляция мероприятия. Ожидается, что после завершения обсуждений будет принято решение о внесении изменений в представленные законопроекты или их одобрении в целом.

Бюджет — это не просто цифры и показатели, это отражение приоритетов городской власти и ее готовности решать насущные проблемы жителей. В результате заседания ожидается выработка конструктивных решений, которые помогут улучшить качество жизни москвичей и сделать город более комфортным для проживания.

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13 ноября 2024, 11:28
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
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