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Российские атомщики поделятся с Белоруссией всесторонним опытом обращения с РАО

Российские атомщики поделятся с Белоруссией всесторонним опытом обращения с РАО
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Госкорпорация "Росатом" обладает значительным опытом в сфере обращения с радиоактивными отходами (РАО) и готова делиться этими знаниями с Республикой Беларусь. Об этом на форуме Energy Expo-2024 заявил член Общественного совета "Росатома" Олег Муратов.

Он отметил, что в России уже функционируют пункты окончательной изоляции радиоактивных отходов, и корпорация стремится наладить плодотворное сотрудничество с белорусскими партнерами в этой области. Безопасность является основным приоритетом для атомной отрасли. В процессе эксплуатации ядерных объектов неизбежно образуются радиоактивные отходы, и Республика Беларусь активно рассматривает вопросы, связанные с их переработкой и захоронением. Это делает ее одной из первых стран в мире, которые одновременно развивают ядерную энергетику и занимаются вопросами обращения с РАО.

На текущий момент "Росатом" и белорусская сторона уже начали совместную работу по созданию пунктов захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО). Эдуард Никитин, директор по выводу из эксплуатации ЯРОО и обращению с РАО АО “ТВЭЛ”, подчеркнул важность сотрудничества между всеми вовлеченными сторонами: регуляторами, операторами и научными организациями. Он отметил, что это позволяет оперативно обмениваться опытом и находить оптимальные решения.

Стороны также ведут обмен информацией о безопасности Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Госкорпорация "Росатом" оказывает поддержку белорусским коллегам в создании национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, основываясь на лучших практиках как российского, так и международного опыта. Никитин добавил, что за время сотрудничества удалось установить открытые каналы коммуникации и определить общие цели.

"Мы понимаем все возможные неопределенности, которые могут возникнуть, и знаем, как с ними справляться. Готовы делиться этим опытом", — отметил Никитин. АО "ТВЭЛ" уже приступило к детальной оценке объемов радиоактивных отходов в Белоруссии, что является важным этапом в подготовке к их захоронению.

Белорусская АЭС представляет собой крупнейший совместный энергетико-экономический проект России и Белоруссии, стартовавший в 2013 году. Станция, оснащенная двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположена в Островце. Первый блок был запущен в ноябре 2020 года, а второй блок начал работу в мае 2023 года.

Обращение с радиоактивными отходами является ключевым направлением работы Госкорпорации "Росатом", наряду с созданием атомных объектов. Управление полным жизненным циклом атомной энергии становится важной стратегической задачей для обеспечения устойчивого развития этой отрасли и снижения экологической нагрузки на окружающую среду. Сотрудничество с Беларусью в этой сфере открывает новые горизонты для обеих стран и способствует развитию безопасной ядерной энергетики в регионе.

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16 октября 2024, 13:46
Белорусская АЭС. Фото: rosatom.ru
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