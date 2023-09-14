Как не отравиться найденными в лесу грибами: советы нутрициолога

В России за первую половину 2023 года отравились ядовитыми грибами свыше 50 человек, один из которых умер. Эксперт напомнила любителям тихой охоты об опасности найденных даров природы.

Не всегда съедобные грибы нуждаются в термической обработке, но все-таки будет надежнее, если их замочить и проварить, причем несколько раз. Иногда грибники пренебрегают мерами предосторожности, и из-за неправильного приготовления отравляются.

Еще одна причина интоксикации – отсутствие необходимых знаний о грибах, их категориях. Кроме того, не следует скалывать урожай в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки. Лучше взять с собой на тихую охоту плетеные корзинки. И, конечно, стоит воздержаться от дегустации только что найденных грибов.

Также грибникам не рекомендуют мариновать и солить урожай в оцинкованной и глиняной посуде. Нельзя убирать грибы в холодное место, лучше поместить их в тепло.

Но если отравление все-таки произошло, то, разумеется, необходимо начать немедленное лечение. При этом важно обратиться к врачу, поскольку справиться самостоятельно, скорее всего, не получится. По словам нутрициолога и сертифицированного травника Анастасии Костомахи, некачественные грибы вызывают тошноту, рвоту, галлюцинации. Тяжелые случаи приводят к смерти. Слова эксперта приводит интернет-издание "Вести Подмосковья".