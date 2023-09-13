Во Франции отозвали продажу популярного смартфона из-за повышенного излучения

Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) приняло решение о временном запрете на продажу "яблочного" смартфона одной из последних конфигураций на территории страны. Об этом пишет RT.

Как отмечает Радио 1, аккредитованные лаборатории провели исследования, которые установили, что организм поглощает электромагнитную энергию на уровне 5,74 ватта на килограмм, что превышает стандартный уровень в 4,0 ватта на килограмм. Также агентство настоятельно рекомендовало компании-производителю скорректировать нарушение, иначе придется отозвать всю партию, пишет ОСН.