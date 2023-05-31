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Среда 31 мая

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Работы по расширению и обновлению московского метро идут круглосуточно – Собянин

Работы по расширению и обновлению московского метро идут круглосуточно – Собянин
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Мэр столицы рассказал о строительстве новых линий подземки.

Завершена проходка между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро. Построен подземный коридор под путями Казанского железнодорожного направления, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Во втором вестибюле БКЛ "Авиамоторная" завершились отделочные работы, установлены инженерные системы и лифт. Пассажиры смогут зайти на станцию со стороны улиц Авиамоторная и Красноказарменная.

Начался монтаж эскалаторов на пересадке между станциями "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий. На станции "Корниловская" Троицкой ветки стартовала архитектурная отделка платформы.

На станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской строители завершают работы по созданию монолитного конструктива северного вестибюля. На первом наземном этаже расположится кассовый зал. Пассажиры смогут выйти к Дмитровскому шоссе и бульвару Академика Ландау.

С 2010 года количество станций московского метро выросло в 1,5 раза. Ежедневно подземкой пользуются около восьми миллионов человек.

31 мая 2023, 15:03
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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