Собянин: Строительство первого участка Троицкой линии метро завершится в 2024 году

25-километровый участок от "ЗИЛа" до "Коммунарки" включает 11 станций.



Все станции первого участка Троицкой линии запустят одновременно. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, готовность станции "Университет Дружбы Народов" составляет 75%. Рядом с ней живет 240 тысяч человек. Вокруг расположены высшие учебные заведения, медицинские и научные центры.

Мэр уточнил, что после открытия станции местные жители будут экономить в пути до 30 минут. До Большой кольцевой линии можно будет доехать за три минуты, до Московского центрального кольца – за 12.

"До 20% разгрузятся станции "Беляево" Калужско-Рижской линии и "Юго-Западная" Сокольнической линии", – подчеркнул градоначальник.

Троицкая линия соединит округа Новой Москвы с южными, юго-западными и западными районами столицы. Она протянется на 42 километра, на ней будет 17 станций.

Ветка соединит Троицкий и Новомосковский административные округа с МЦК, тремя действующими и одной перспективной линией метро. В районах, через которые пройдет первый участок, живет почти миллион человек.

С 2010 года сеть Московского метрополитена увеличилась в полтора раза. Ежедневно подземкой пользуется около восьми миллионов пассажиров.