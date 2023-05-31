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Московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде – Собянин

Московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде – Собянин
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Учащиеся столичных школ завоевали более половины дипломов.

Москвичи получили 1391 награду по 24 предметам. Некоторые стали призерами сразу по четырем дисциплинам: математика, физика, экономика и астрономия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"По три диплома получили 9 школьников, по два — 91, по одному — 1174", – уточнил градоначальник.

Среди победителей – школьники с ограниченными возможностями здоровья. Они участвовали в олимпиаде наравне с остальными.

Результаты московских школьников мэр назвал огромным и системным трудом учащихся, педагогов и родителей. Собянин отметил, что принявшие участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады получат поощрительные призы – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Школьники Москвы сохраняют лидерство в рейтинге по качеству чтения PIRLS. 35% четвероклассников набрали 625 и более баллов и продемонстрировали высший уровень понимания текста.

31 мая 2023, 13:06
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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