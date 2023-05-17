Собянин: Московские школьники вновь возглавили мировой рейтинг по качеству чтения PIRLS

Для себя, удовольствия и высокого уровня жизни: 5 причин выучить испанский язык

Мелодичный и страстный, испанский часто можно услышать в популярных песнях, фильмах и сериалах. А если не только наслаждаться его чарующим звучанием, но и понимать, о чем идет речь? Марина Радько — преподаватель испанского языка, переводчик с 18-летним опытом работы, основатель клуба испанских языка и культуры, назвала несколько веских поводов для расширения лингвистического кругозора.