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Собянин: Московские школьники вновь возглавили мировой рейтинг по качеству чтения PIRLS

Собянин: Московские школьники вновь возглавили мировой рейтинг по качеству чтения PIRLS
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Учащиеся набрали 598 баллов, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне были опубликованы результаты международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS. Работу провела Международная ассоциация по оценке учебных достижений.

Столичные школьники набрали 598 баллов и сохранили мировое лидерство.

"Москва оказалась единственным участником исследования, где все 100% учащихся преодолели минимальный порог 400 баллов", – написал Собянин.

Мэр уточнил, что 35% четвероклассников Москвы набрали 625 и более баллов, показав высший уровень понимания текста. Это в пять раз больше среднего значения в мире.

Мэр Москвы поздравил школьников с выдающимся результатом.

В системе образования столицы обучаются 1,6 миллиона детей. За последние годы построено 156 школьных зданий.

17 мая 2023, 11:53
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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