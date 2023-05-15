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Собянин рассказал о развитии трех районов на северо-востоке Москвы

Собянин рассказал о развитии трех районов на северо-востоке Москвы
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В Алтуфьевском, Бибиреве и Лианозове строятся транспортные и социальные объекты, появляются новые благоустроенные пространства.

На северо-восток столицы пришло наземное метро. В районах открылись станции Бескудниково, Лианозово и Марк первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), написал мэр Сергей Собянин в своем блоге.

"До конца этого года построим северный участок Люблинско-Дмитровской линии со станцией "Лианозово". Таким образом, жители северо-востока смогут пользоваться еще одним радиусом подземки – вдобавок к Серпуховско-Тимирязевской ветке", – отметил градоначальник.

На "Лианозово" появится полноценный транспортно-пересадочный узел. Он объединит Люблинско-Дмитровскую линию, МЦД-1 и наземный общественный транспорт.

Реконструированы развязки на пересечении МКАД с Дмитровским и Осташковским шоссе. Дорожная ситуация в районах заметно улучшилась.

Фото: Mos.ru

Создаются новые точки притяжения. В Бибиреве появился оригинальный Парк свете, благоустроены "Этнографическая деревня Бибирево" и сквер Бибирево life. На Угличской улице создан "Лианозовский променад", рядом с прудом у бывшего кинотеатра "Марс" появилась зона отдыха. В 2023 году пройдет реабилитация Алтуфьевского и двух Лианозовских прудов.

Продолжается строительство социальных объектов. На улице Корнейчука появился детский сад с бассейном, на Белозерской – "Школа Глория". На Угличской капитально отремонтировано здание дошкольного учреждения.

В программу комплексной реконструкции амбулаторного звена включили несколько районных поликлиник. Новое лечебное учреждение открылось на улице Псковская.

Фото: Mos.ru

Для москвичей старшего возраста открыты Центры московского долголетия на улице Пришвина и Путевом проезде. Еще одно такое заведение скоро появится на Алтуфьевском шоссе.

До конца текущего года завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами и тренажерным залом на Алтуфьевском шоссе. В Бибиреве на месте бывшего кинотеатра "Будапешт" построен одноименный общественный центр.

"Комплексное развитие районов Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово – это современный транспорт, комфортная городская среда, качественная социальная инфраструктура", – подчеркнул Собянин.

Мэр столицы ранее рассказал о новых проектах благоустройства, которые появятся благодаря инициативам горожан.

15 мая 2023, 11:45
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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