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Собянин рассказал о новых проектах благоустройства в Москве

Собянин рассказал о новых проектах благоустройства в Москве
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Общественные пространства появятся благодаря предложениям горожан.

Каждый проект разработали с учетом пожеланий жителей и особенностей местности. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Зона отдыха появится рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) "Хорошево". На месте заросшего пруда у реки Таракановка обустроят комфортное пространство с лавочками, спортивной площадкой и новыми фонарями.

В Восточном районе приведут в порядок центральную часть Главной улицы. Там появится зона тихого отдыха с качелями, детские площадки и воркаут-зона.

В районе Преображенский благоустроят территорию рядом с общественным центром "Янтарь". В Молжаниновском приведут в порядок место отдыха возле пруда на 2-й Подрезковской улице.

Новое общественное пространство создадут в поселении Внуковское в Новой Москве. Вблизи дома №25 по улице Авиаконструктора Петлякова появятся зоны для тихого и активного отдыха. Благоустройство пройдет с бережным отношением к природе: пешеходные маршруты проложат по уже протоптанным тропинкам.

Собянин отметил что в Москве насчитывается 950 парковых и озелененных территорий. Благоустроено более 500 улиц и общественных пространств, десятки тысяч дворов, уточнил мэр.

"Мы проделали большую работу, чтобы один из крупнейших мегаполисов мира стал городом, где комфортно работать, учиться и отдыхать, заниматься спортом, гулять с детьми, одним словом – жить", – подчеркнул градоначальник.

В 2023 году в порядок приведут три участка парка "Яуза" на северо-востоке Москвы. Он станет самым большим по протяженности в Европе.

26 апреля 2023, 11:47
Изображение: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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