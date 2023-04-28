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Пятница 28 апреля

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Собянин: В общегородском субботнике приняли участие почти 1,7 млн горожан

Собянин: В общегородском субботнике приняли участие почти 1,7 млн горожан
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Работы по весеннему благоустройству вышли на финишную прямую.

Почти 1,7 миллиона человек приняли участие в общегородском субботнике 15 апреля, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Приведено в порядок почти три тысяч гектаров газонов, высажено около тысячи деревьев, подготовлено 33,4 тысячи квадратных метров цветников, рассказал градоначальник.

Комплекс городского хозяйства продолжают генеральную уборку Москвы. Специалисты приводят в порядок внешний вид зданий, ремонтируют входные группы, подвалы и чердаки домов.

Коммунальная техника промывает дороги и тротуары специальным шампунем. Работники обновляют дорожную разметку, чистят светофоры, дорожные знаки, уличные фонари и остановки общественного транспорта.

Специалисты комплекса городского хозяйства моют и чистят более 1,1 тысячи памятников и монументов. Мелкие детали очищают вручную с помощью мягких щеток.

"Работы по весеннему благоустройству вышли на финишную прямую. Первое мая и День Победы Москва встретит чистой, нарядной и ухоженной – как всегда", – подчеркнул Собянин.

Мэр пригласил москвичей посетить парки и фестивальные площадки в праздничные дни.

В Москве с 27 по 29 апреля впервые проходит городской семейный фестиваль "Мой район". Действуют тематические зоны: "Вселенная развлечений", "Вселенная детства", "Вселенная спорта" и "Вселенная четвероногих друзей".

28 апреля 2023, 11:37
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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