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Четверг 27 апреля

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В Москве впервые пройдет городской семейный фестиваль "Мой район"

В Москве впервые пройдет городской семейный фестиваль "Мой район"
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Гостей ждут аттракционы, мастер-классы, спортивные занятия и маркет с продукцией локальных брендов.

Фестиваль пройдет на территории культурно-развлекательного центра "Остров мечты" с 27 по 29 апреля. Площадка будет работать с 11 утра до 20 часов вечера. Вход свободный.

Территорию фестиваля поделили на тематические зоны: "Вселенная развлечений", "Вселенная детства", "Вселенная спорта", "Вселенная четвероногих друзей".

На площадке "Вселенная спорта" можно научиться кататься на скейтборде вместе с профессиональными инструкторами. "Вселенная развлечений" предложит посетителям окунуться в мир виртуальной реальности.

Гостей "Вселенной детства" ждут творческие мастер-классы и игровая площадка. На площадке "Вселенная четвероногих друзей" гости увидят выступления кинологов с собаками.

В этом году площадки фестиваля "Пасхальный дар" посетили 450 тысяч человек. В столице открылось 25 площадок, где прошли выступления творческих коллективов.

27 апреля 2023, 12:08
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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