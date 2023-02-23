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Четверг 23 февраля

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Самые вкусные закуски для любимых мужчин на 23 февраля

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Что приготовить на праздник?

Близятся праздничные дни, а значит, появится повод для застолья. В День защитника Отечества можно порадовать любимых мужчин оригинальным закусками. Что приготовить на праздник 23 февраля, рассказала кулинарный блогер Виктория Алексеева.

Чернослив с начинкой

Для приготовления такой закуски, нужны 10 штук крупного чернослива, одна упаковка плавленого сыра, одно вареное яйцо, 50 граммов моркови по-корейски, 50 граммов бекона сырокопченого, один зубчик чеснока и одна столовая ложка майонеза.

Для начала необходимо промыть сухофрукты и сделать в них надрез. Потом натереть на терке очищенное от скорлупы яйцо и любым способом измельчить зубчик чеснока. Мелко нарезанный бекон нужно обжарить на сковороде. Чернослив наполняем морковью, чесноком, беконом, добавляем плавленый сыр, майонез и готово!

Закусочный салат с ананасами

Для тех, кто придерживается здорового питания, можно приготовить салатную закуску с фруктами. Понадобится 200 граммов куриного филе, 100 граммов твердого сыра, 200 граммов маринованных ананасов, 100 граммов киви, два апельсина, три зубчика чеснока и две столовые ложки майонеза.

Сперва нужно очистить апельсины от кожуры так, чтобы получились из корзинки. В них и выкладываются остальные ингредиенты. Нарезаем ананас, киви и апельсиновую мякоть, сыр натираем на терке, измельчаем чеснок. Выложив это в корзиночки, заправьте майонезом. Позже добавляем отварное мясо, нарезанное маленькими кубиками, и перемешиваем.

Баклажанные стейки с грибами и сыром

Любимые мужчины точно будут в восторге от этой закуски. Что нужно для приготовления? Два крупных баклажана, 400 граммов шампиньонов, 100 миллилитров сливок, 50 граммов твердого сыра, 50 миллилитров соевого соуса. По вкусу можно добавить сухой чеснок, соль, перец, паприку.

Сначала нарезаем баклажаны толщиной полтора сантиметра. Дольки нужно вымачивать в соленой воде, выложить их на тарелку и промокнуть бумажным полотенцем. Потом овощ смачиваем в соевом соусе. Затем на "чипсинки" высыпаем специи, добавляем соль и ждем 15 минут (на это время можно накрыть баклажаны пищевой пленкой). Смочив пропитанный специями овощ в растительном масле, отправляем его в духовку на 15 минут (температура – 250 градусов).

Пока баклажаны готовятся, нарезаем шампиньоны и тушим на сковороде до тех пор, пока не испарится жидкость. Добавляем соль, специи и тушим еще минут 10. На баклажан нужно выложить грибы, твердый сыр, поливаем это сливками и отправляем в духовку еще на пять минут. Это то, что приготовить действительно стоит. Приятного аппетита.

23 февраля 2023, 08:20
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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