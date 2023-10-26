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Пятница 27 октября

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Москвичам пообещали потепление в столице на текущей неделе

Москвичам пообещали потепление в столице на текущей неделе
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Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил жителям Москвы о предстоящем потеплении в столице на этой неделе. По его словам, погода будет постепенно улучшаться, и москвичи смогут насладиться более теплыми температурами.

Согласно прогнозу специалиста, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха в Москве. Дневные значения поднимутся до +1-2 градусов Цельсия, что является приятным отличием от характерной для данного времени температуры. Ночью температура также будет повышаться и ожидается около -2 градусов, отмечает телеканал "360".

Михаил Леус подчеркнул, что это потепление связано с приближением теплых воздушных масс из западной Европы. Он также отметил, что хотя погода будет более комфортной, все же рекомендуется не забывать о теплой одежде.

Также резкое потепление ожидается в Тюмени 3 ноября, температура воздуха поднимется до максимальных за месяц +8 градусов. Данные представлены в прогнозе сервиса Gismeteo, передает URA.ru.

26 октября 2023, 14:43
Фото: Pixabay.com
Михаил Леус✓ Надежный источник

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