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Счастье не любит лайков

Счастье не любит лайков

Чем мы рискуем, когда нарушаем старый принцип: "счастье любит тишину"? Рассказала психолог-расстановщик, невролог Эрстея Дэйс.
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Сегодня социальные сети переполнены всевозможными образами, которые можно соотнести с понятием "счастье". Конечно, каждый человек представляет данное явление по-своему и стремиться поделиться с внешним миром собственными образами счастья, публикуя в Интернете фотографии со свиданий, праздничных мероприятий или мест отдыха. Но стоит ли вообще так делать?

Психолог-расстановщик, невролог Эрстея Дэйс уверена, что люди зря пытаются показать всему миру, что и на их улице "проезжает грузовичок с волшебным эскимо". По словам эксперта, довольно мало людей готовы реально порадоваться за чужое счастье. Порой даже близкие не желают разделить позитивное настроение со своими родственниками или друзьями.

Как подчеркнула психолог, чаще всего окружающие, наоборот, будут стараться найти в человеке негатив и сбить его настрой фразой "не радуйся, чтобы потом не пришлось плакать". Еще более сомнительной идеей, по мнению эксперта, является стремление поведать публике о будущем счастье: о проектах, планах, мечтах, целях.

"Это верный способ растерять по пути к желаемому силы и энергию. Рекомендую, рассказывая о своей жизни, в том числе в социальных сетях, быть обтекаемым и абстрактным, не провоцировать людей на неприятные мысли о том, что вы пытаетесь возвыситься за их счет", – отметила Эрстея Дэйс.

К слову, она ведет авторский телеграмм-канал "Клуб Эрстеи", где делится со всеми желающими очень важными секретами жизни, на которые порой мы не обращаем внимание.

Эрстея Дэйс

К примеру, специалист рекомендует после отдыха в красивом месте поделиться в Сети красивым пейзажем, но не выкладывать собственное лицо, сияющее от счастья. Аналогично и с темой любви. Фотографии счастливых возлюбленных и рассказы о "самом лучшем, самом желанном, самом верном" могут вызвать у публики агрессию, критику, сплетни и зависть.

"Счастливым нужно быть тихо" – так говорили наши предки. Сегодня, когда популярность, медийность, экспертность становится нужна и желанна для столь широкого круга людей, это тем более верно", – уверена Эрстея Дэйс.

Психолог-расстановщик и невролог подчеркнула, что людям не следует трясти перед лицом каждого встречного своим счастьем. Эксперт призвала искать иные способы продемонстрировать, что именно к вам нужно прислушаться.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2022, 22:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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