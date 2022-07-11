Обман "Столото" или черный пиар против лотерейного гиганта?

Ни подвоха, ни обмана в "Русском лото" нет. Большинство негативных отзывов о лотереях "Столото" – результат банального невежества.



Тысячи россиян изменили свою жизнь к лучшему, участвуя в государственных лотереях "Столото". В наше непростое время истории лотерейных миллионеров многих вдохновляют и вселяют оптимизм. В то же время другие считают, что популярные лотереи, например, "Русское лото" – это обман и "развод". Они уверены, что у обычных людей нет шанса выиграть денежный приз. Разбираемся, кто же прав.



Результаты тиражей «Русского лото» известны заранее

Любители испытать удачу часто критикуют компанию за то, что розыгрыши «Русского лото» в прямом эфире проходят не всегда. Из этого делаются безумные предположения: якобы сначала снимают розыгрыш и только потом «делают билеты», подгоняя их под уже известный результат. Однако эти домыслы не имеют под собой никаких оснований, кроме безумной фантазии их авторов.

Во-первых, в любом розыгрыше тиражной лотереи, в том числе «Русского лото», участвуют только те билеты, которые прошли фискализацию, то есть были официально куплены на сайте «Столото» или в точке продаж. Информация о каждом проданном билете попадает в налоговую службу, поэтому просто «сделать» или «напечатать» выигрышные билеты и раздать тем, кому нужно, не получится. Каждый билет можно отследить по времени и месту покупки.

При этом в момент продажи билет регистрируется в центре лотерейной информации и проходит через независимые системы контроля организаторов лотереи (в случае с «Русским лото» организатор – Министерство спорта РФ). Только после этого он попадает в базу играющих билетов, изменить которую оператор или распространитель лотереи не может даже технически, тем более после проведения тиража. Таким образом, в розыгрышах «Русского лото» участвуют только билеты, попавшие в базу играющих билетов до остановки продаж и начала розыгрыша. А значит предположения сетевых фантастов о том, что результаты тиражей «Русского лото» известны заранее и под них специально «делают» билеты после закрытия продаж – просто чушь.

Во-вторых, несмотря на то, что розыгрыши «Русского лото» транслируются по ТВ в записи (а это действительно так), их контролирует независимая тиражная комиссия – это обязательное требование закона. Именно члены тиражной комиссии следят за корректностью процесса и подтверждают результаты тиража, подписывая протокол.

В-третьих, розыгрыши «Русского лото» проходят в присутствии зрителей, а это значит, что за ними наблюдают десятки человек, для которых всё происходит в режиме реального времени – в максимально «прямом» эфире. Поэтому тот факт, что большинство розыгрышей «Русского лото» показывают по телевизору в записи (за исключением новогодних тиражей – они всегда идут в прямом эфире), никак не может свидетельствовать о каких-либо подтасовках в лотерее.

При этом для тех, кто хочет видеть всё в прямом эфире, у «Столото» есть числовые лотереи: «Спортлото «6 из 45», «Спортлото «4 из 20» и другие. Розыгрыши этих лотерей транслируются в режиме онлайн на сайте stoloto.ru и на канале бренда в ютубе. Кроме того, при желании каждый участник числовых лотерей может приехать в лотерейный центр «Столото» в Москве и своими глазами увидеть, как проходят розыгрыши. Прямее эфира и быть не может.

Нет гарантий, что лотереи проходят честно

Некоторые считают, что организаторы лотерей не несут никакой ответственности за их проведение: могут продавать билеты без выигрыша или обмануть участников с выплатами денежных призов и просто забрать полученные за билеты деньги себе. В общем, что хотят, то и делают. Ну а кто их проверит? Кто помешает всех обмануть?

Это неправда. Ведь с 2014 года все лотереи в России – государственные. И именно государство является организатором лотерей и гарантирует честность и прозрачность их проведения, а также своевременную выплату выигрышей.

Организовать лотерею в России могут всего два ведомства – Министерство финансов или Министерство спорта. Они устанавливают условия лотерей и на конкурсной основе выбирают операторов, которые и проводят розыгрыши. При этом за операторами и распространителями лотерей следят не только организаторы, то есть федеральные министерства, но и Федеральная налоговая служба, которая отслеживает каждый купленный билет, выплату выигрышей и проводит все необходимые проверки. Поэтому можно быть уверенным, что если удача вам улыбнулась и вы выиграли в лотерею, то гарантированно получите приз. Порядок выплаты выигрышей (как и весь процесс проведения лотерей) контролируется законом – волноваться здесь не о чем.

Более того, государство контролирует не только сами выплаты, но и исполнение «Закона о лотереях», согласно которому от 50 до 70% выручки от продажи лотерейных билетов направляется в призовой фонд. Размер призового фонда для каждой конкретной лотереи фиксируется в ее условиях, то есть его тоже устанавливает государство в лице организатора лотереи.

Государство пристально следит за лотереями еще и потому, что лотереи – источник целевых отчислений в бюджет РФ, направляемых на поддержку физкультуры и спорта. Таким образом, сегодня лотереи – дело государственной важности, а не просто частное предприятие, и контроль за их проведением установлен довольно строгий.

«Столото» накручивает положительные отзывы

Еще один распространенный миф гласит, что положительные отзывы о «Русском лото» и о других лотереях — это фейк и людям за них платят. Якобы «Столото» накручивает отзывы в интернете, закупая их на специальных биржах.

Но если заглянуть на форумы и в социальные сети, то в глаза бросятся скорее отрицательные отзывы о лотереях. Понятно, почему так: в лотереях всегда есть те, кто проиграл и те, кто недоволен размером своего выигрыша. Чаще всего именно такие люди пишут отзывы, утверждая, что ничего серьезного выиграть в лотерею невозможно. Нетрудно заметить, что именно из таких отрицательных отзывов мастерят свои статьи горе-журналисты, желающие по-легкому «срубить трафик».

Участников лотерей, которые выиграли крупный приз, гораздо меньше, и они редко пишут о выигрыше в социальных сетях. Люди в целом так устроены, что охотнее рассказывают о негативе: когда все хорошо, нет необходимости трубить об этом на весь интернет. Поэтому «Столото», естественно, работает с такими людьми, если они согласны раскрыть имя и поделиться своей историей. Но делается это не с помощью купленных где-то отзывов, а вполне открыто: интервью с победителями вывешиваются на официальном сайте stoloto.ru в разделе «Победители», о счастливчиках рассказывают на официальных страницах бренда в соцсетях, а о самых крупных и интересных победах снимают сюжеты для телевидения и рассылают пресс-релизы в СМИ. Все это легко найти в интернете.

Истории лотерейных победителей наглядно показывают, что в лотерею выиграть реально. Но чтобы рассказывать эти истории, нет никакой необходимости закупать отзывы на биржах. В среднем в лотереях «Столото» каждую неделю появляется 26 новых миллионеров, поэтому недостатка в отзывах реальных людей у лотерейного бренда точно нет.

Победителям не выплачивают выигрыши

Недобросовестные авторы иногда пишут, что победители гослотерей не могут забрать свой выигрыш. Якобы при предъявлении выигрышного билета им объявляют о сбоях в программе и отказываются платить. В такое трудно поверить, ведь все выплаты выигрышей контролируются налоговой службой. И если бы такие случаи были реальностью, победитель в крайнем случае смог бы получить свой выигрыш через суд, ведь результаты тиражей фиксируются документально (их заверяет тиражная комиссия). Но таких случаев мы не знаем.

Кроме того, если бы победителям не выплачивали выигрыши, об этом уже кричали бы на каждом углу, ведь каждый день в гослотереях в среднем выигрывает 488 тысяч билетов. Неужели их обладатели остаются без выигрыша? Конечно, нет. Тем более, что все выплаты проходят под контролем ФНС. Только за прошлый год сумма разыгранного призового фонд лотерей «Столото» превысила 34 млрд рублей. Скрыть невыплату таких денег было бы просто невозможно.

Однако нужно понимать, что купленный лотерейный билет не гарантирует выигрыш: в этом смысле в лотерее в самом деле гарантий нет. Лотерея – это розыгрыш, в котором всегда есть выигравшие и проигравшие, и никто и никогда не может дать гарантию, что повезет именно вам.

В «Русское лото» невозможно выиграть

Некоторые считают, что «Русское лото» завлекает недобросовестной рекламой. Якобы заверения о том, что каждый четвертый (а в некоторых тиражах – каждый третий или второй) билет выигрывают – это обман. В доказательство они покупают несколько лотерейных билетов и потом просто считают, сколько из них принесли выигрыш. Купив 30 билетов на тираж, в котором обещали, что каждый третий билет выигрывает, экспериментатор может обнаружить, что у него меньше 10 билетов с выигрышем. Из этого делается вывод, что выиграть в «Русское лото» практически невозможно.

Однако утверждение «Выигрывает каждый третий билет» не значит, что, купив 30 билетов, вы обязательно получите 10 с выигрышем. Фраза «Выигрывает каждый третий билет» говорит лишь о том, что из всех участвующих в тираже билетов, треть будут выигрышными. Для наглядности можно представить, что всего в тираже участвует 100 тысяч билетов. Если выигрывает каждый третий, то примерно 33 000 будут с выигрышем. Но, чтобы отдельному участнику лотерей гарантированно получить на каждые два проигрышных билета один билет с выигрышем, ему нужно купить сразу все участвующие в тираже билеты, что, очевидно, невозможно. Поэтому обмана здесь никакого нет.

Для спокойствия можно обратиться к цифрам. Согласно статистике сайта «Столото», в 2021 году было продано более 169 млн билетов «Русского лото», и около 59,6 млн из них оказались выигрышными. Нетрудно посчитать, что это и есть примерно одна треть. То есть в среднем в «Русском лото» в самом деле выигрывает каждый третий билет – никакого обмана здесь нет.

Но важно понимать, что не каждый выигрышный билет приносит большие деньги. Больше всего выигрышей в «Русском лото» приходится на небольшие суммы. И лишь самым удачливым везет по-крупному, и они выигрывают миллионы.

Однако именно «Русское лото» находится в числе лотерей, в которые разыгрываются самые крупные призы. Среди победителей «Русского лото» есть несколько человек, которые выиграли по 500 млн рублей и даже один миллиардер.

Выводы: в чем же подвох «Русского лото»

Так есть ли подвох в «Русском лото»? Почему всегда находятся люди, которые сравнивают лотерею с лохотроном, считают, что им продают билеты «без выигрышей» или пытаются обмануть иным способом?

Ни подвоха, ни обмана в «Русском лото» нет. Признаки мошенничества в лотереях, как правило, ищут люди, которые не совсем верно понимают, что такое лотерея. Они покупают билет, надеясь на выигрыш, и расстраиваются, если выиграть не получается. Зачастую эти люди забывают, что, лотерейный билет – это возможность не только выиграть, но и проиграть. Проигрыш – неотъемлемая часть лотерейного розыгрыша. И ни одна честная лотерея в мире не позиционирует себя как беспроигрышная. Ведь если выиграет каждый участник, то в лотерее не будет выигрышей, которые бы превысили цену билета, а такая лотерея не имеет смысла.

Собственно, в этом и есть «подвох» «Русского лото», но кроется он не в самой лотерее, а в особенностях человеческого восприятия. Как правило, мы все надеемся на лучшее, поэтому участвуя в лотереях, ждем, что повезет именно нам. Но «забываем», что вероятность выиграть огромные деньги в любой лотерее относительно невелика. Если бы лотерея приносила гарантированный крупный выигрыш каждому, кто в ней участвует, она просто перестала бы существовать.

Поэтому участвуя в лотереях, полезно не только уметь настраиваться на выигрыш, но и спокойно переносить неудачи. Да, лотерея дает возможность в один миг изменить свою жизнь, но важно не забывать – это только возможность, гарантий нет.

Однако если вам все же хочется испытать удачу, «Русское лото» – хорошая возможность. Как мы выяснили, оснований сомневаться в честности розыгрышей нет, а большинство негативных отзывов о лотерее – результат банального невежества.

Почему можно без опасений играть в «Русское лото»:

Организатор лотереи – государство. Оно устанавливает условия лотереи и следит за исполнением всех правил, прозрачностью проведения розыгрышей и своевременной выплатой выигрышей.

Каждый проданный билет регистрируется в базе играющих билетов и проходит через независимые системы контроля на стороне организатора лотереи. Оператор или распространитель лотереи не может изменить базу играющих билетов.



Федеральная налоговая служба фиксирует покупку каждого лотерейного билета. Билеты, которые не прошли через кассу, в розыгрыше участвовать не могут, так как не попадают в базу играющих. Таким образом, никак нельзя «напечатать» выигрышные билеты после проведения розыгрыша. Все решает случай.

Все розыгрыши тиражных лотерей проходят под контролем независимой тиражной комиссии, которая следит за прозрачностью розыгрышей и утверждает результаты тиража.

На сайте и в социальных сетях «Столото» собраны интервью с тысячами победителей лотерей, которым повезло выиграть по-крупному. Это наглядное доказательство, что выигрыш в «Русском лото» и других государственных лотереях «Столото» реален.



