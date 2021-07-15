Пенсионер с Сахалина выиграл больше 500 миллионов рублей в лотерею

Анатолий Ким из Южно-Сахалинска выиграл 512 миллионов 261 тысячу 694 рубля. Он принял участие в государственной лотерее "Столото "4 из 20". Столь крупная сумма стала для него шоком, в беседе с журналистами он признался, что не ждал победы.
Как сообщает "Общественная служба новостей", у пенсионера трое детей и пятеро внуков. По словам Анатолия Кима, он планирует обеспечить родственников "подушкой безопасности", а также купить жилье и автомобили. Мужчина отметил, что часть средств обязательно пойдет на благотворительность. Сообщается, что до выхода на пенсию Анатолий Ким 15 лет проработал строителем.
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