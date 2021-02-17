Один шанс на миллион: можно ли разбогатеть, купив лотерейный билет

Под любой новостью о крупном выигрыше в лотерею обязательно появляются комментарии о том, что все это – фальшивка и обычная рекламная акция. Испытывать сомнения – это нормально, однако, исходя из статистики, ежедневно в лотерею в России выигрывают около 650 тысяч человек. Не могут же все они быть фальшивыми? Попробуем разобраться.



В чем суть претензий к "Столото"

Сообщения о выигрышах появляются в различных региональных СМИ ежедневно – при таком количестве проводимых тиражей и победителей в этом нет ничего сверхъестественного, однако реакция на них часто негативная. Так люди, которые боятся купить билет или просто еще не выиграли, утилизируют свое раздражение.

К примеру, новость о выигравшей в декабре 2020 года в лотерею "Золотая Подкова" один миллион рублей жительнице Курска Наталье Фроловой вызвала очень бурную реакцию, а поддерживающими оказались всего лишь несколько комментариев.

Аналогично отреагировала аудитория и на сообщения о семье из Новосибирска, чья традиция еженедельно приобретать один билет "Русского лото" принесла им в конце ноября прошлого года десять миллионов рублей.

Основная тема подобных претензий проста – слишком частое появление новостей о счастливчиках, разбогатевших после покупки лотерейных билетов не может быть реальностью, все это – маркетинговый ход. Подтверждают конспирологи эту теорию тем, что количество таких новостей всегда растет перед большими праздниками, что используется как хороший информационный повод и провоцирует людей чаще играть в лотерею и нести свои деньги "таинственным незнакомцам".

Спорить с тем, что сообщение о баснословном выигрыше никак не отразится на желании простого обывателя испытать свою удачу, глупо. Однако важно понимать и то, что выигрыш – это чистая удача. Лотерейные технологии построены на математической вероятности, поэтому все выигрыши абсолютно случайны и выигрышную комбинацию никто не знает. Случайность и непреднамеренность выигрышей так же, как и сама выплата выигрышей, гарантируется и контролируется государством.

Еще одной, получившей в последнее время широкую огласку, стала история жителя Севастополя, который пожаловался через газету "Известия" на то, что от своего скромного выигрыша в 22,5 тысячи рублей смог получить лишь немногим более 18 тысяч. Победитель заявил, что "Столото стрижет деньги и требует оплатить комиссию за вывод средств".

Дело в том, что начиная с января 2018 года при сумме выигрыша свыше 15 тысяч рублей из нее автоматически удерживается налог на доход физического лица, предусмотренный законодательством РФ. Некоторые новоиспеченные победители забывают об этом и могут оказаться недовольны, получив на руки меньшую сумму, чем они ожидали.

Комиссия при выводе средств действительно имеется, однако она удерживается лишь в случае перевода средств на банковский счет, пополнении дебетовой карты или мобильных кошельков сотовых операторов, что является абсолютной нормой при совершении межбанковских переводов. Минимальная сумма комиссии при выводе средств из кошелька "Столото" составляет всего 0,95%.

Реальные истории победителей

По закону разглашать имена победителей без их согласия нельзя. Однако сомневаться в том, что победители государственных лотерей – реальные люди, бессмысленно. Помимо того, что о них регулярно выходят публикации в СМИ, информация о победителях также размещена на сайте "Столото" в разделе "Победители". Там можно прочитать истории счастливчиков, ставших обладателями крупных денежных средств, квартир, автомобилей и других ценных призов.

Многие из них не скрывают своих настоящих имен, их можно найти в социальных сетях, посмотреть, как складывается их жизнь после свалившегося богатства и убедиться, что это настоящие люди, а не придуманные герои для рекламных статей.

"Таинственный хозяин "Столото" или "Куда идут деньги"

Не правы приверженцы конспирологической теории и в том, что деньги с продажи лотерейных билетов оседают в таинственных карманах. Так достаточно часто происходило раньше, до реформирования лотерейной отрасли.

Тогда в стране существовало более трехсот операторов, которые занимались проведением более трех тысяч различных розыгрышей, далеко не все из которых реально выплачивали победителям причитающиеся вознаграждения. Все это отрицательно сказывалось на уровне доверия ко всем лотереям и требовало глобальных перемен.

Сегодня же ответ на вопрос о том, кому принадлежит "Русское лото" и другие популярные игры очень прост – все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство Спорта и Министерство Финансов, компания "Столото" в свою очередь является брендом распространителя государственных лотерей и уже много лет успешно справляется с этой задачей.

Владелец "Столото" бизнесмен Армен Меружанович Саркисян развивает лотерейный бизнес с конца нулевых годов, когда на рынке еще работали частные операторы. После реформирования отрасли облик лотерейной индустрии начал меняться, доверие населения к этому способу испытать удачу стало возвращаться.

В России в лотереях сегодня участвует почти каждый третий житель страны, а миллионерами еженедельно становится около двадцати человек. Эти цифры пока далеки от показателей советского "Спортлото", билеты которого на постоянной основе покупали примерно 70% жителей страны, но уже значительно лучше показателей десятилетней давности.

Более подробная статистика по розыгрышам "Столото" такова:

Самый главный розыгрыш, "Новогодний миллиард", традиционно проводится 1 января. В 2021 году призовой фонд превысил два миллиарда рублей. Среди обладателей призов оказалась певица Полина Гагарина. Своей удаче она радовалась, как дитя, хотя ей досталась совсем небольшая сумма. Другим повезло куда больше – 581 участник получил по миллиону рублей, выигрыш 593 участников превысил 706 тысяч рублей.

Немаловажным остается и тот факт, что компания Армена Саркисяна продолжает традиции советского "Спортлото", внося существенный вклад в финансирование социально значимых программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. Целевые отчисления от государственных лотерей на конец 2020 года составили уже почти 15 миллиардов рублей, а общие отчисления от лотерейной деятельности в бюджеты разных уровней превысили 29 миллиардов рублей.

Онлайн-революция в индустрии

Купить лотерейный билет "Столото" сегодня можно практически везде – от почты или кассы супермаркета до специализированных точек продаж, а общее количество точек распространения превышает 100 тысяч. Получить выигрыш сегодня можно более чем в 45 000 торговых точек или на сайте, в зависимости от выигранной суммы и способа покупки билета.

Бурный рост компьютерных технологий в стране и тотальный переход самых разных бизнесов в цифру не мог не сказаться и на рынке государственных лотерей.

Сегодня компания Столото, входящая в холдинг Саркисяна S8 Capital, может смело сравнится с финтехом. За счет высокоразвитой IT-архитектуры Столото, включая сайт и мобильное приложение, можно принять участие в любом из розыгрышей и вывести полученные призовые средства на свой банковский счет, не выходя из дома, что стало особенно актуально в 2020-м году из-за пандемии коронавируса.

За кажущейся простотой процессов покупки билетов и получения выигрыша стоят сложные современные технологии. Специальные алгоритмы круглосуточно обрабатывают поступающие запросы, ведут учет тиражей, сохраняют данные о приобретаемых билетах и т.д. Такой отлаженный технологический процесс исключает влияние человека на результаты розыгрышей и гарантирует надёжность и прозрачность любой из лотерей, распространяемых под брендом "Столото".

Нет сомнениям!

"Столото" – лидер лотерейного рынка в России и наследник традиций легендарного "Спортлото", компания, поддерживающая развитие спорта в стране, использующая в своей работе уникальные технологические решения и сделавшая миллионерами уже почти шесть тысяч человек.

Новости о выигрышах продолжат появляться, а в комментариях под многими из них скептики будут по-прежнему развивать теорию заговора. Верить им или нет – личное дело каждого, но лучше просто купить билет и испытать свою удачу.