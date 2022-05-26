Во дворах Подмосковья стартовал сезонный ремонт ям

В Московской области стартовала первая волна сезонного ямочного ремонта во дворах, которая продлится до конца июля. Дорожникам придется проделать много работы. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", по информации руководителя Главного управления содержания территорий МО, во дворах области зафиксировано 12406 ям. Общая площадь выявленных дефектов превышает 231 тысячу квадратных метров.
Всего в рамках первого этапа сезонного ремонта дефекты должны устранить 36 городских округов. Средства на это выделяет региональный бюджет. По информации телеканала "360", некоторые округа уже выполнили программу первого этапа, другие же пока лишь приступили к работам.
Известно, что вторая волна сезонных работ начнется в июле и продлится до конца сентября. В рамках программы второго этапа должны быть устранены ямы, образовавшиеся на асфальтовом покрытии уже после зимы.