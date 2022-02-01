Макарьев день: народные приметы 1 февраля

Святитель Макарий
Макарий жил в Египте. Вступив в соответствующий возраст, юноша женился, но рано овдовел и занимался тем, что ухаживал за своими пожилыми родителями, а также изучал Священное писание. Когда не стало и родителей, Макарий избрал иноческий путь. Сначала он удалился в пустыню, а затем поселился в монастыре и стал учеником Антония Великого. В возрасте 40 лет Макарий получил сан иеромонаха. Мужчину называли "юноша-старец" из-за проявившегося у него дара творить чудеса. Люди верили, что Макарий мог исцелять больных и даже воскрешать умерших.
Традиции и обычаи
Церковный праздник 1 февраля на Руси называли Макарьевым днем или Макаром-весноуказчиком, так как по погоде в этот день определяли время наступления весны. Зная о том, какой сегодня православный праздник, люди воздерживались от работы. Вместо этого веряне, согласно обычаю, всегда отравлялись в гости и пили там травяные чаи. В Макарьев день заваривали чай из душицы, зверобоя, шиповника и иван-чая, а воду обязательно брали из родника. Такой особенный чай призван был придать людям силы до самой весны.
Народные приметы
На Макара-весноуказчика издавна существовало множество погодных примет:
- Ясная погода в этот церковный праздник свидетельствовала о скором приходе весны – о том же свидетельствовала капель на Макарьев день.
- Метель 1 февраля предвещала еще как минимум месяц плохой погоды.
- Звездное небо в этот церковный праздник обещало затяжную зиму.
- Холодный Макарьев день считался признаком теплого и урожайного лета.