Макарьев день: народные приметы 1 февраля

1 февраля 2022 года православные верующие чтят память святителя Макария Великого.

Святитель Макарий

Макарий жил в Египте. Вступив в соответствующий возраст, юноша женился, но рано овдовел и занимался тем, что ухаживал за своими пожилыми родителями, а также изучал Священное писание. Когда не стало и родителей, Макарий избрал иноческий путь. Сначала он удалился в пустыню, а затем поселился в монастыре и стал учеником Антония Великого. В возрасте 40 лет Макарий получил сан иеромонаха. Мужчину называли "юноша-старец" из-за проявившегося у него дара творить чудеса. Люди верили, что Макарий мог исцелять больных и даже воскрешать умерших.



Традиции и обычаи

Церковный праздник 1 февраля на Руси называли Макарьевым днем или Макаром-весноуказчиком, так как по погоде в этот день определяли время наступления весны. Зная о том, какой сегодня православный праздник, люди воздерживались от работы. Вместо этого веряне, согласно обычаю, всегда отравлялись в гости и пили там травяные чаи. В Макарьев день заваривали чай из душицы, зверобоя, шиповника и иван-чая, а воду обязательно брали из родника. Такой особенный чай призван был придать людям силы до самой весны.

Народные приметы

На Макара-весноуказчика издавна существовало множество погодных примет: