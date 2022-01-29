Петр-полукорм: что нельзя и что можно в праздник 29 января

29 января 2022 года верующие отмечает народный и церковный праздник Петр-полукорм. В этот день было принято смотреть, сколько корма для домашних животных осталось до весны.

История

Для того, чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. Ведь первая часть его названия связана с религией. По преданию, апостол Петр был скован цепями, когда его арестовали в Иерусалиме по приказу царя Ирода. Его заключили в темницу. Апостолу явился ангел и освободил его. Тогда цепи упали с рук Петра, и он смог вернуться к своей миссии.

Что нельзя делать 29 января

В этот церковный праздник нельзя выбрасывать хлеб, иначе у вас долго не будет денег. Запрещено ссориться и сквернословить, чтобы не спугнуть удачу. В этот православный праздник стоит отказаться от работы с колющими и режущими предметами. Нельзя в этот день лениться. Запрещено стричься, отрезать ногти и заплетать косы.

Традиции и обычаи

В этот церковный праздник надо заполнить холодильник разнообразной едой. Наши предки верили, что чем больше еды будет в доме на Петра-полукорма, тем больше финансового благополучия будет у вас в новом году.

Для того чтобы избежать болезней, в этот день нужно было умываться святой водой. Этот церковный праздник было принято считать одним из самых морозных в году.