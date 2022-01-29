Петр-полукорм: что нельзя и что можно в праздник 29 января

История
Для того, чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. Ведь первая часть его названия связана с религией. По преданию, апостол Петр был скован цепями, когда его арестовали в Иерусалиме по приказу царя Ирода. Его заключили в темницу. Апостолу явился ангел и освободил его. Тогда цепи упали с рук Петра, и он смог вернуться к своей миссии.
Что нельзя делать 29 января
В этот церковный праздник нельзя выбрасывать хлеб, иначе у вас долго не будет денег. Запрещено ссориться и сквернословить, чтобы не спугнуть удачу. В этот православный праздник стоит отказаться от работы с колющими и режущими предметами. Нельзя в этот день лениться. Запрещено стричься, отрезать ногти и заплетать косы.
Традиции и обычаи
В этот церковный праздник надо заполнить холодильник разнообразной едой. Наши предки верили, что чем больше еды будет в доме на Петра-полукорма, тем больше финансового благополучия будет у вас в новом году.
Для того чтобы избежать болезней, в этот день нужно было умываться святой водой. Этот церковный праздник было принято считать одним из самых морозных в году.
- Если 29 января дует северный ветер, то быть морозу.
- Если ударил мороз на Петров день, то лето будет жарким.
- Если в этот церковный праздник идет снег, то ожидается много травы и хорошая рыбалка.
- Если метет метель, то лето будет дождливым.
- Если солнце в Петров день на закате красное, то на следующий день будет солнечно и морозно.