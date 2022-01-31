Афанасьев день: народные приметы 31 января

Традиционно 31 января христиане празднуют праздник, который в народе назывался "Афанасий-ломонос".

ИСТОРИЯ

Этот праздник посвящен Афанасию Великому, который жил в четвертом веке. Считается, что именно он был родоначальником греческой церкви. Он был сторонником Александрийской школы и противостоял арианству. Однажды его попытались опорочить. Так, Афанасия обвинили в таком грехе, как убийство. Однако он смог отстоять себя и убедить суд в том, что его оклеветали.

ТРАДИЦИИ

На Руси у Афанасия есть иное имя – Ломонос. Прозвали его так из-за того, что традиционно в этот день было очень холодно. Так, народ придумывал различные поговорки. Например, говорили, что Ломонос хватает ленивых за нос. Этот афоризм означал, что в такую погоду нужно быть более проворным и больше двигаться, чтобы не замерзнуть. Народ верил, что в этот день ведьмы летят на шабаш, где сходят с ума от веселья. Поэтому люди считали, что нужно в Афанасьев день оберегать дом и изгонять злую силу. Так, хозяева специально приглашали знахаря для выполнения специального обряда. Например, заговаривались трубы, так как народ верил, что нечистая сила туда залетает.

ПРИМЕТЫ

В Афанасьев день было много примет: